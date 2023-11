Neue Studie weist auf Potenzial für menschliche Fortpflanzung im Weltraum hin

By

In einer bahnbrechenden neuen Studie ist es Wissenschaftlern gelungen, Mäuseembryonen auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu züchten und so die Möglichkeit einer menschlichen Fortpflanzung im Weltraum zu erhöhen. Die von der Japan Aerospace Space Agency durchgeführte Studie umfasste den Versand Hunderter gefrorener Mäuseembryonen zur ISS. An Bord wurden die Embryonen aufgetaut und mit einem speziellen Gerät vier Tage lang gezüchtet. Die im Oktober 2023 veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass die Schwerkraft die Entwicklung der Embryonen, die sich normalerweise zu Blastozysten entwickelten, nicht wesentlich beeinflusste.

Der nächste Schritt für Forscher besteht darin, die kultivierten Blastozysten in Mäuse auf der Erde zu transplantieren, um zu beobachten, ob sie gebären können. Dies dient als Bestätigung dafür, dass die Blastozysten tatsächlich normal sind. Im Erfolgsfall könnte es den Weg für die zukünftige menschliche Fortpflanzung im Weltraum ebnen. Teruhiko Wakayama, die leitende Forscherin an der Universität Yamanashi in Japan, zeigte sich optimistisch und erklärte: „Es besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft während einer zukünftigen Reise zum Mars, da die Reise dorthin mehr als sechs Monate dauern wird.“ Wir führen Untersuchungen durch, um sicherzustellen, dass wir zu diesem Zeitpunkt sicher Kinder bekommen können.“

Zusätzlich zum Einfluss der Schwerkraft müssen zukünftige Experimente auch die Auswirkungen der Strahlung auf das Wachstum von Säugetierembryonen im Weltraum untersuchen. Während diese Studie die Strahlenexposition nicht berücksichtigte, wird sie ein wichtiger zu untersuchender Faktor für die erfolgreiche Fortpflanzung von Menschen im Weltraum sein.

Diese Erkenntnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Weltraumforschung. Da verschiedene Raumfahrtagenturen, darunter die NASA mit ihren Artemis-Missionen, darauf hinarbeiten, Menschen zum Mond zurückzubringen und sich schließlich zum Mars zu wagen, wird die Fähigkeit der Menschen, sich im Weltraum fortzupflanzen, von entscheidender Bedeutung. Die Errichtung von Mondlagern und die Erforschung langfristiger Besiedlung auf anderen Himmelskörpern könnten mit der Möglichkeit der menschlichen Fortpflanzung im Weltraum Realität werden.

FAQ

F: Wurde die menschliche Fortpflanzung im Weltraum erreicht?

A: Nein, die von der Japan Aerospace Agency durchgeführte Studie umfasste die Züchtung von Mäuseembryonen auf der Internationalen Raumstation, was auf das Potenzial für die menschliche Fortpflanzung im Weltraum hinweist.

F: Hat die Schwerkraft die Entwicklung der Mäuseembryonen auf der ISS beeinflusst?

A: Die Studie zeigte, dass die Schwerkraft die DNA und Gene der Mäuseembryonen nicht wesentlich beeinflusste. Die Embryonen entwickelten sich normal zu Blastozysten, das sind Zellen, die sich schließlich zum Fötus und zur Plazenta entwickeln.

F: Was sind die nächsten Schritte in dieser Forschung?

A: Die Forscher planen, die in der Schwerelosigkeit kultivierten Blastozysten in Mäuse auf der Erde zu transplantieren, um zu beobachten, ob sie gebären können. Dies dient als Bestätigung dafür, dass die Blastozysten normal sind.

F: Warum ist die Fähigkeit zur menschlichen Fortpflanzung im Weltraum wichtig?

A: Da Weltraumagenturen darauf abzielen, Menschen zum Mond zurückzubringen und eine langfristige Besiedlung auf anderen Himmelskörpern zu erforschen, wird die Fähigkeit der Menschen, sich im Weltraum fortzupflanzen, von entscheidender Bedeutung für die Gründung nachhaltiger Kolonien und die Ermöglichung künftiger Erkundungen.