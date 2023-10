Neuer Artikel: Das Potenzial der Fortpflanzung im Weltraum durch Embryostudie erforscht

Wissenschaftler des Advanced Biotechnology Center der Universität Yamanashi und der Japan Aerospace Space Agency (JAXA) haben eine bahnbrechende Studie auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt und dabei das Potenzial für die menschliche Fortpflanzung im Weltraum aufgezeigt. Zuvor durchgeführte Forschungsarbeiten befassten sich mit dem Wachstum von Mäuseembryonen in der Mikrogravitationsumgebung der ISS und lieferten positive Ergebnisse.

In dieser einzigartigen Studie wurden im August 2021 gefrorene Mäuseembryonen an Bord einer Rakete zur ISS transportiert. Bei Erreichen der Station wurden die Embryonen mit einem speziellen Gerät aufgetaut und geeigneten Entwicklungsbedingungen ausgesetzt. Erstaunlicherweise wuchsen die Embryonen über einen Zeitraum von vier Tagen normal und entwickelten sich zu Blastozysten, lebenswichtigen Zellen, die sich später sowohl zum Fötus als auch zur Plazenta entwickeln.

Analysen, die an den Blastozysten nach ihrer Rückkehr zur Erde durchgeführt wurden, zeigten keine signifikanten Veränderungen an der DNA und den Genen, was die Annahme bestärkt, dass die Schwerelosigkeit keinen wesentlichen Einfluss auf die normale Entwicklung von Säugetierembryonen hat. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse wurden in der Fachzeitschrift iScience detailliert beschrieben und unterstreichen die Machbarkeit des Überlebens und Gedeihens von Säugetieren im Weltraum.

Vertreter der Universität Yamanashi und des nationalen Forschungsinstituts Riken äußerten gemeinsam ihre Begeisterung und erklärten, dass diese Studie die erste sei, die das Potenzial für das Gedeihen von Säugetieren im Weltraum zeige. Die erfolgreiche Kultivierung von Säugetierembryonen im Frühstadium in der vollständigen Mikrogravitationsumgebung der ISS ebnet den Weg für weitere Forschung, einschließlich der Transplantation von Blastozysten in Mäuse. Dieser Schritt zielt darauf ab, zu überprüfen, ob es zu gesunden Geburten kommt, und die Lebensfähigkeit dieser Embryonen zu bestätigen.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über wissenschaftliche Neugier hinaus. Da Raumfahrtbehörden, darunter auch die NASA, auf zukünftige Missionen zum Mond und Mars blicken, wird das Verständnis der Machbarkeit der Fortpflanzung im Weltraum immer wichtiger. Das von der NASA initiierte Artemis-Programm konzentriert sich darauf, Menschen zum Mond zurückzuschicken, um wichtige Kenntnisse für ein nachhaltiges Leben und die Besiedlung anderer Himmelskörper zu erwerben. Letztendlich könnte diese laufende Forschung wesentliche Erkenntnisse zur langfristigen Weltraumforschung und zum Potenzial für die menschliche Kolonisierung in der Zukunft liefern.

FAQ:

F: Was ist das wichtigste Ergebnis der von japanischen Wissenschaftlern durchgeführten Studie?

A: Die von japanischen Wissenschaftlern durchgeführte Studie ergab, dass sich Mäuseembryonen, die in der Schwerelosigkeitsumgebung der Internationalen Raumstation gezüchtet wurden, normal entwickelten, was auf das Potenzial für eine Fortpflanzung im Weltraum hinweist.

F: Wie wurden die Embryonen zur Internationalen Raumstation transportiert?

A: Die gefrorenen Mäuseembryonen wurden mit einer Rakete zur ISS transportiert.

F: Was sind Blastozysten?

A: Blastozysten sind ein entscheidendes Stadium der frühen Embryonalentwicklung und enthalten die Zellen, die sich später sowohl zum Fötus als auch zur Plazenta entwickeln.

F: Wurden signifikante Veränderungen in der DNA und den Genen der Blastozysten beobachtet?

A: Nach ihrer Rückkehr zur Erde wurden keine signifikanten Veränderungen in der DNA und den Genen der Blastozysten beobachtet.

F: Warum ist diese Forschung wichtig?

A: Diese Forschung ist für zukünftige Weltraumforschungs- und Kolonisierungsmissionen von Bedeutung, da sie Licht auf das Potenzial der Fortpflanzung im Weltraum und die langfristige Lebensfähigkeit von Säugetieren in einer Mikrogravitationsumgebung wirft.