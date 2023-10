Neue Studie enthüllt Potenzial für die menschliche Fortpflanzung im Weltraum

By

Eine bahnbrechende Studie eines japanischen Wissenschaftlerteams hat vielversprechende Beweise dafür erbracht, dass die Fortpflanzung des Menschen im Weltraum möglich sein könnte. Diese von Teruhiko Wakayama, einem Professor am Advanced Biotechnology Center der Universität Yamanashi, in Zusammenarbeit mit der Japan Aerospace Space Agency (JAXA) geleitete Forschung umfasste das Wachstum von Mäuseembryonen auf der Internationalen Raumstation (ISS).

In einem einzigartigen Experiment wurden im August 2021 gefrorene Mäuseembryonen mit einer Rakete zur ISS transportiert. An Bord wurden die Embryonen mit einem speziell entwickelten Gerät aufgetaut und anschließend für einen Zeitraum von vier Tagen implantiert. Erstaunlicherweise entwickelten sich die Embryonen auf natürliche Weise zu Blastozysten, das sind Schlüsselzellen, die später den Embryo und die Plazenta bilden.

Die auf der Website der Fachzeitschrift „I Science“ veröffentlichte Studie ergab, dass die Schwerelosigkeitsbedingungen auf der ISS keinen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Embryonen hatten. Wichtig ist, dass eine umfassende Analyse der Blastozysten nach ihrer Rückkehr zur Erde keine erkennbaren Veränderungen in der DNA oder den Genen ergab. Daher zeigt diese Forschung deutlich, dass die Schwerkraft möglicherweise kein nennenswertes Hindernis für die Fortpflanzung von Säugetieren darstellt.

Die gemeinsamen Bemühungen der Yamanashi-Universität und des Riken National Research Institute haben den bahnbrechenden Charakter dieser Studie bestätigt. Sie bestätigten, dass dies die erste Forschungsarbeit sei, die das Potenzial für die Fortpflanzung von Säugetieren in völliger Mikrogravitation auf der ISS zeige.

Zukünftige Experimente werden die Kultivierung von Blastozysten in Mäusen auf der Internationalen Raumstation beinhalten, um festzustellen, ob diese Tiere in der Lage sind, unter Schwerelosigkeitsbedingungen zu gebären. Der Nachweis der Normalität und Lebensfähigkeit von Blastozysten im Weltraum wird ein entscheidender Schritt zum Verständnis der Fortpflanzung in einer außerirdischen Umgebung sein.

Diese Forschung hat tiefgreifende Auswirkungen auf zukünftige Weltraummissionen. Da das „Artemis“-Programm der NASA darauf abzielt, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond aufzubauen und sich auf eine eventuelle Marsmission vorzubereiten, wird es von entscheidender Bedeutung sein, Erkenntnisse über Fortpflanzungsprozesse im Weltraum zu gewinnen.

FAQ

Können sich Menschen basierend auf dieser Studie im Weltraum vermehren?

Während sich die Studie auf Mäuseembryonen konzentrierte, liefert sie ermutigende Beweise dafür, dass die Fortpflanzung von Säugetieren im Weltraum möglich sein könnte. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um zu bestätigen, ob die gleichen Ergebnisse mit menschlichen Embryonen erzielt werden können.

Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie?

Die Studie ergab, dass sich Mäuseembryonen unter Schwerelosigkeitsbedingungen auf der Internationalen Raumstation normal zu Blastozysten entwickelten. Nach der Analyse wurden keine signifikanten Veränderungen in der DNA und den Genen der Blastozysten beobachtet.

Was sind die nächsten Schritte in dieser Forschung?

Zukünftige Experimente werden die Züchtung von Blastozysten in der Mikrogravitation in Mäusen auf der Internationalen Raumstation umfassen, um festzustellen, ob diese Tiere gesunde Nachkommen zur Welt bringen können. Die Bestätigung der Lebensfähigkeit von Blastozysten unter diesen Bedingungen wird für das Verständnis der menschlichen Fortpflanzung im Weltraum von entscheidender Bedeutung sein.

Warum ist diese Forschung für Weltraummissionen wichtig?

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Weltraummissionen, insbesondere solche, die darauf abzielen, eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren und bemannte Missionen zum Mars zu planen. Das Verständnis der Fortpflanzungsprozesse im Weltraum ist entscheidend für die Gewährleistung des Wohlbefindens und der Nachhaltigkeit von Astronauten in außerirdischen Umgebungen.