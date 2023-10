Antike Planetesimalbildung durch Untersuchung des Kuipergürtel-Objekts Arrokoth enthüllt

Eine neue Studie unter der Leitung von Dr. Alan Stern, Planetenwissenschaftler und stellvertretender Vizepräsident am Southwest Research Institute (SwRI), legt nahe, dass die großen Hügelstrukturen auf dem Kuipergürtel-Objekt Arrokoth, das 2019 von der NASA-Raumsonde New Horizons genau beobachtet wurde, möglicherweise einen gemeinsamen Ursprung haben. Diese „Bausteine“ von Arrokoth könnten wertvolle Einblicke in Modelle der Planetesimalbildung liefern. Die Studienergebnisse wurden auf der 55. Jahrestagung der Division for Planetary Sciences der American Astronomical Society vorgestellt.

Die Studie identifizierte 12 Hügel auf Arrokoths größerem Lappen Wenu, die eine ähnliche Form, Größe, Farbe und Reflexionsvermögen aufweisen. Darüber hinaus wurden vorläufig drei weitere Hügel auf dem kleineren Lappen des Objekts, Weeyo, identifiziert. Dr. Will Grundy, Co-Ermittler der New Horizons-Mission, verglich das Aussehen von Arrokoth mit einer Himbeere, die aus kleineren Untereinheiten besteht.

Basierend auf diesen Beobachtungen stützt die Studie das Strömungsinstabilitätsmodell der Planetesimalbildung. Das Modell legt nahe, dass sich Objekte im Sonnennebel durch den Gravitationskollaps sanft ansammeln und größere Strukturen bilden, wobei die Kollisionsgeschwindigkeit nur wenige Meilen pro Stunde beträgt. Die in den Hügelstrukturen von Arrokoth gefundenen Ähnlichkeiten liefern neue Einblicke in den Entstehungsprozess und werfen Fragen nach der bevorzugten Größe dieser Bausteine ​​auf.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der weiteren Erforschung anderer unberührter Planetesimale, um das Verständnis der Akkretionsprozesse im alten Sonnensystem zu verbessern. Zukünftige Missionen wie die Lucy-Mission der NASA und der Kometenabfangjäger der ESA könnten auf ähnliche Objekte stoßen, die zur Entwicklung von Theorien zur Bildung von Planetesimalen beitragen können.

Die im Planetary Science Journal veröffentlichte Studie wurde in Zusammenarbeit mit Forschern des Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University und des Lowell Observatory durchgeführt.

Quellen:

– Stern, A., White, O., Grundy, W., Keeney, B., Hofgartner, J., Nesvorný, D., McKinnon, W., Richardson, D., Marohnic, J., Verbiscer, A. , Benecchi, S., Schenk, P. & Moore, J. (2023). „Die Eigenschaften und der Ursprung des Kuipergürtelobjekts Arrokoths große Hügel.“ Das Planetary Science Journal.

– NASA.