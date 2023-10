Ein neuer „Riesen“-Dinosaurier in Spanien ausgegraben

By

Forscher in Spanien haben kürzlich eine bisher unbekannte Dinosaurierart entdeckt, die vor 122 Millionen Jahren lebte. Der Dinosaurier, bekannt als Garumbatitan morellensis, war ein Pflanzenfresser mit langem Hals und war schätzungsweise mehr als 80 Fuß lang und über 30 Fuß groß. Laut den Paläontologen José Miguel Gasulla und Francisco Ortega von der Nationalen Fernuniversität Spaniens ist Garumbatitan morellensis wahrscheinlich einer der größten Dinosaurier überhaupt.

In einer im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlichten Studie beschrieben die Forscher die anatomischen Merkmale der neuen Dinosaurierart. Der Sauropod hatte einen langen Hals, einen langen Schwanz, einen kleinen Kopf und dicke, säulenartige Beine. Diese Reihe anatomischer Merkmale unterscheidet Garumbatitan morellensis von anderen pflanzenfressenden Dinosauriern.

Die Entdeckung dieser neuen Dinosaurierart liefert wichtige Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Sauropoden in Europa. Pedro Mocho, einer der Autoren der Studie, erklärte, dass Garumbatitan einer der größten Sauropoden sei, die in der Unterkreide Europas vorkommen. Die gut erhaltenen Überreste dieses Dinosauriers liefern wertvolle Informationen über die frühen Mitglieder einer Sauropodengruppe namens Somphospondyli, die vor dem Massenaussterben der Nichtvogeldinosaurier die einzige Sauropodengruppe auf der Iberischen Halbinsel waren.

Die Forscher glauben, dass die Untersuchung von Garumbatitan morellensis Aufschluss über die anfängliche Entwicklung dieser Sauropodengruppe geben wird. Durch die Rekonstruktion seiner Überreste hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis der Eigenschaften und des Verhaltens dieser alten Riesen zu erlangen.

