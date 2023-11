Die sich verändernde Landschaft: Geschlechterunterschiede in der Wissenschaft

Eine kürzlich in PLOS Biology veröffentlichte Studie zeigt, dass es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zwar weiterhin Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern gibt, es aber Anzeichen für Fortschritte gibt. Unter der Leitung von John Ioannidis vom Meta-Research Innovation Center der Stanford University analysierte die Studie Daten aus der Scopus-Datenbank, die 5.8 Millionen Autoren aus allen wissenschaftlichen Disziplinen umfasste.

Historisch gesehen dominierten Männer das Feld der Wissenschaft, wobei es erhebliche Unterschiede in der Repräsentation gab. Die Studie ergab jedoch, dass sich die Kluft zwischen den Geschlechtern verringert, wenn auch langsam. Unter allen Autoren sind die Männer immer noch 1.88-mal zahlreicher als die Frauen, diese Zahl ist jedoch von 3.93-mal bei Autoren vor 1992 auf 1.36-mal bei Autoren nach 2011 gesunken.

Interessanterweise konzentrierte sich die Analyse auch auf die am häufigsten zitierten Autoren, die die einflussreichsten Stimmen in ihrem jeweiligen Fachgebiet darstellen. In dieser exklusiven Gruppe sind die Männer weiterhin 3.21-mal zahlreicher als die Frauen, was einem Rückgang von 6.41-mal bei älteren Autoren auf 2.28-mal bei denjenigen entspricht, die nach 2011 mit dem Publizieren begonnen haben.

Die Ergebnisse verdeutlichen außerdem die Heterogenität zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen mit unterschiedlichem Geschlechteranteil unter den am häufigsten zitierten Autoren. Tatsächlich wiesen nur 18 % der wissenschaftlichen Teilgebiete innerhalb der jüngsten Autorengruppe einen gleichwertigen oder höheren Anteil von Frauen als meistzitierte Autorinnen auf.

Die Studie untersuchte auch das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in Ländern mit hohem Einkommen im Vergleich zu anderen Nationen. Während sich die Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern in beiden Gruppen im Laufe der Zeit verringerten, zeigten Länder außerhalb von Ländern mit hohem Einkommen kaum Verbesserungen in Bezug auf die Geschlechterunterschiede unter den am häufigsten zitierten Autoren.

Darüber hinaus ergab eine genauere Untersuchung, dass Frauen zwar einen erheblichen Anteil der jüngsten Autorengruppe ausmachten, ihr Aufstieg auf eine ordentliche Professur jedoch nach wie vor selten war. Dies legt nahe, dass die Aufstiegswege für talentierte Wissenschaftler unabhängig vom Geschlecht verbessert werden müssen.

Zusammenfassend veranschaulicht die Studie die Fortschritte, die bei der Verringerung der Geschlechterunterschiede innerhalb der wissenschaftlichen Autorenschaft erzielt wurden, erkennt jedoch an, dass noch erheblicher Raum für Verbesserungen besteht. Die Bemühungen zur Beseitigung dieser Ungleichgewichte müssen fortgesetzt werden, um eine integrativere und gerechtere wissenschaftliche Gemeinschaft zu schaffen.

