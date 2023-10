Forscher erzielen Durchbruch bei der Umwandlung rein anorganischer Perowskite

Einem Forschungsteam unter der Leitung von Wissenschaftlern der City University of Hong Kong (CityU) ist ein bedeutender Durchbruch bei der Umwandlung vollständig anorganischer Perowskite bei Raumtemperatur unter Beibehaltung ihrer funktionellen Eigenschaften gelungen. Perowskite sind eine Kategorie von Halbleitermaterialien, die großes Potenzial für die Entwicklung fortschrittlicher flexibler Elektronik- und Energiesysteme gezeigt haben.

Das Team, bestehend aus Forschern der Fakultäten für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie Maschinenbau der CityU, führte eine Untersuchung der Verformbarkeit von rein anorganischen Perowskiten, insbesondere CsPbX3, durch. Sie fanden heraus, dass diese Perowskite bei Raumtemperatur Formänderungen durchlaufen können, ohne ihre Funktionalität zu verlieren, was bei herkömmlichen anorganischen Halbleitern nicht beobachtet wurde.

Um die Verformbarkeit von CsPbX3 zu untersuchen, synthetisierten die Forscher einkristalline Mikrosäulen unterschiedlicher Größe mithilfe der Dampf-Flüssigkeit-Fest-Methode. Sie führten In-situ-Kompressionsexperimente durch und beobachteten, dass innerhalb des Kristallgitters von CsPbX3 kontinuierliche Verschiebungen teilweiser Versetzungen auftraten, wodurch die Mikrosäulen verschiedene Formänderungen durchlaufen konnten, ohne zu brechen. Zu diesen Formänderungen gehörten eine umgedrehte L-Form, eine Z-Form und sogar eine Weinglasform.

Das Team entdeckte, dass die niedrige Gleitenergiebarriere in CsPbX3 und die starken Bindungen zwischen den Atomen für die Morphing-Fähigkeit des Materials verantwortlich waren. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Verformungen keinen Einfluss auf die optoelektronische Leistung der Mikrosäulen hatten, was ihr Potenzial für den Einsatz in verformbaren optoelektronischen Geräten demonstrierte.

Die in der Fachzeitschrift Nature Materials veröffentlichten Forschungsergebnisse liefern wichtige Einblicke in die Entwicklung und Herstellung innovativer Energiegeräte und verformbarer Elektronik. Die Erkenntnisse des Teams eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung intrinsischer duktiler Halbleiter. Die Forschung wurde vom Hong Kong Research Grants Council, der City University of Hong Kong und dem National Natural Science Foundation of China/RGC Hong Kong Joint Research Scheme unterstützt.

Insgesamt ebnet dieser Durchbruch bei der Umwandlung rein anorganischer Perowskite den Weg für die zukünftige Entwicklung fortschrittlicher flexibler Elektronik- und Energiesysteme.

