Die ersten Ergebnisse des James Webb-Weltraumteleskops sind nicht so revolutionär wie zunächst angenommen

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat mit seinen ersten Beobachtungen viel Aufsehen erregt und zu sensationslüsternen Schlagzeilen geführt, in denen behauptet wurde, dass seit langem bestehende Theorien wie der Urknall und die allgemeine Relativitätstheorie widerlegt seien. Neue Erkenntnisse aus einer Studie mit Daten der kanadischen NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) zeigen jedoch, dass diese revolutionären Ergebnisse nicht so ungewöhnlich waren, wie ursprünglich angenommen.

Das JWST ist das leistungsstärkste jemals gebaute Infrarotteleskop und kann detaillierte Bilder einiger der frühesten Galaxien aufnehmen, die sich nach dem dunklen Zeitalter des frühen Universums gebildet haben. Frühere Beobachtungen aus etwas späteren Perioden hatten uns basierend auf unserem Verständnis des Urknalls ein gutes Verständnis dafür vermittelt, wie schnell sich Galaxien entwickeln. Doch die vom JWST identifizierten Galaxien waren bereits groß, hell und strukturell komplex, was unsere Annahmen über die galaktische Entwicklung in Frage stellte.

Astronomen verwenden verschiedene Techniken, um entfernte Galaxien zu identifizieren, einschließlich der Suche nach Brüchen in galaktischen Spektren. Doppelbruchgalaxien, die Brüche sowohl in der Lyman- als auch in der Balmer-Wellenlänge aufweisen, können Astronomen dabei helfen, Galaxien in bestimmten Entfernungen anzuvisieren. Die ersten Ergebnisse des JWST konzentrierten sich auf Doppelbruchgalaxien mit Rotverschiebungen von etwa z=7, als das Universum weniger als eine Milliarde Jahre alt war.

Diese Studie unter Verwendung von CANUCS-Daten zeigte jedoch eine mögliche Verzerrung bei der Auswahl von Doppelbruchgalaxien. Die Methode könnte größere und hellere Galaxien bevorzugen und kleinere, dunklere und kühlere Galaxien ausschließen. Das Team identifizierte 19 Doppelbruchgalaxien anhand der CANUCS-Daten, aber beim Vergleich mit einer größeren Population von Galaxien war es offensichtlich, dass die Auswahlmethode die Ergebnisse in Richtung größerer und hellerer Galaxien verzerren könnte.

Die Forscher betonen, dass diese ersten Ergebnisse nicht das Potenzial des JWST außer Acht lassen, eine Überarbeitung unseres kosmologischen Standardmodells zu erzwingen. Sie machen jedoch deutlich, dass wir uns noch im Anfangsstadium befinden und mehr Daten und detaillierte Beobachtungen benötigen, um die wahre Natur dieser fernen Galaxien zu verstehen und herauszufinden, wo sich der Staub wirklich ablagert.

Quelle:

Desprez, Guillaume et al. „LCDM ist noch nicht tot: Massive High-Z-Balmer-Bruchgalaxien sind seltener als bisher berichtet.“ arXiv-Vorabdruck arXiv:2310.03063 (2023).