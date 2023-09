Die NASA führt erfolgreich einen simulierten Starttest für die Mondmission Artemis II durch

Die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch haben kürzlich zusammen mit dem Astronauten der Canadian Space Agency (CSA), Jeremy Hansen, im Rahmen der Artemis-II-Mission der NASA einen simulierten Starttest am Kennedy Space Center in Florida abgeschlossen. Diese Mission ist ein entscheidender Schritt in den Plänen der Agentur, Menschen zum Mond zurückzubringen und zum Mars zu schicken.

Während des Tests befolgte die Besatzung die Verfahren, denen sie am Tag des Starts unterliegen wird. Sie wachten in ihren Mannschaftsquartieren in Kennedys Neil Armstrong Operations and Checkouts-Gebäude auf und zogen Testversionen der Raumanzüge des Orion-Besatzungsüberlebenssystems an. Anschließend reisten sie mit der neuen Artemis-Besatzungstransportflotte der NASA zur Startrampe 39B. Bei ihrer Ankunft bestiegen sie die mobile Trägerrakete und betraten den weißen Raum im Zugangsarm für die Besatzung.

Der Abschluss dieses Tests ist von Bedeutung, da er sicherstellt, dass sowohl die Besatzung als auch die Bodensystemteams bei Kennedy gut vorbereitet sind und den Zeitplan für die Ereignisse am Starttag verstehen. Die Artemis-II-Mission wird der erste Flug mit Besatzung an Bord der neuen SLS-Rakete (Space Launch System) und des Orion-Raumschiffs sein. Sein Hauptziel besteht darin, zu überprüfen, ob die Systeme des Raumfahrzeugs nahtlos mit einer Besatzung in der Weltraumumgebung funktionieren.

Die Reise beginnt am Kennedy Space Center, wo die vier Astronauten an Bord der von der SLS-Rakete angetriebenen Raumsonde Orion gehen werden. Nach dem Start werden mehrere Manöver zum Anheben der Umlaufbahn durchgeführt, um das Raumschiff auf eine mondfreie Flugbahn zu bringen. Während der gesamten Flugbahn wird die Besatzung praktisch sein, Orion bei Annäherungsoperationen steuern und verschiedene Systeme evaluieren. Sie werden auch Kommunikations- und Navigationssysteme testen, um die Bereitschaft für den Mondvorbeiflug sicherzustellen.

Artemis II dient als Prolog für die Mission Artemis III, bei der Geschichte geschrieben wird, wenn die Menschen zum Mond zurückkehren und schließlich den Mars ins Visier nehmen. Die Erkundungsbemühungen der NASA zielen darauf ab, unser Wissen über das Universum zu erweitern und der Menschheit zu helfen.

Quellen:

- NASA

– Das Exploration Ground Systems Program der NASA

– Das Space Launch System (SLS) der NASA