Die NASA prognostiziert eine möglicherweise katastrophale Kollision eines Asteroiden mit der Erde in 159 Jahren

Die NASA hat prognostiziert, dass ein Asteroid von der Größe unseres Mondes möglicherweise in 159 Jahren mit der Erde kollidieren könnte. Der als Bennu bekannte Asteroid hat schätzungsweise einen Durchmesser von 1,610 Fuß und könnte die Erde mit der Wucht von 22 Atombomben treffen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Kollision gering ist, haben die Berechnungen der NASA Bedenken hinsichtlich der möglichen katastrophalen Auswirkungen geweckt.

Bennu wurde erstmals 1999 entdeckt und wird seitdem aufgrund seiner beträchtlichen Größe und der geringen, aber plausiblen Wahrscheinlichkeit, dass es unseren Planeten beeinflusst, genau beobachtet. Zahlreiche Internetvideos zeigen die verheerenden Folgen eines solchen Ereignisses.

Um diese Möglichkeit weiter zu untersuchen, startete die NASA 2016 die Mission OSIRIS-REx. Ziel dieser Mission ist es, Bennu zu treffen und seine Zusammensetzung zu untersuchen. Als voraussichtliches Kollisionsdatum ist der 24. September 2184 angesetzt, was den Wissenschaftlern Zeit gibt, weitere Informationen zu sammeln und möglicherweise Abhilfestrategien zu entwickeln.

Wenn Bennu mit der Erde kollidieren würde, würde es etwa 1,200 Megatonnen Energie freisetzen, 24-mal stärker als die stärkste Atomwaffe der Erde. Während die Wahrscheinlichkeit einer Kollision derzeit auf 1 zu 22 geschätzt wird, beobachtet die NASA die Flugbahn von Bennu und seine möglichen gravitativen Wechselwirkungen mit unserem Planeten weiterhin genau.

Zusätzlich zum Kollisionsrisiko haben Bennus enge Begegnungen mit der Erde alle sechs Jahre die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei solchen Begegnungen derzeit gering ist und bei 1 zu 2,700 oder 0.037 % liegt, bleibt dies angesichts des Alters der Erde eine bemerkenswerte Statistik.

Trotz der möglicherweise katastrophalen Folgen stuft die NASA Bennu als „potenziell gefährlichen Asteroiden“ ein, der möglicherweise bis auf 4.65 Millionen Meilen an unseren Planeten herankommt. Das wissenschaftliche Interesse an Bennu liegt nicht nur in seinem Kollisionspotential, sondern auch in seiner geologischen und chemischen Zusammensetzung, die wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Gesteinsplaneten liefert.

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA, bei der im Jahr 2020 erfolgreich Proben von Bennu gesammelt wurden, markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Asteroidenerkundung und Probenentnahme. Ziel dieser Mission ist es, unser Verständnis von Asteroiden und ihren möglichen Auswirkungen auf die Erde zu verbessern.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit Bennu derzeit zwar gering ist, unterstreichen die möglichen Folgen und die laufende Überwachung die Bedeutung fortgesetzter Forschung und Vorbereitung auf mögliche Asteroideneinschläge.

