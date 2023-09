Studie bestätigt Rotation eines supermassiven Schwarzen Lochs in der Radiogalaxie M87

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie hat überzeugende Beweise für die Drehung eines supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der nahegelegenen Radiogalaxie M87 geliefert. Die von Dr. CUI Yuzhu geleitete und von einem internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte Studie nutzte Radioteleskope aus der ganzen Welt, um diese aufregende Entdeckung zu machen.

M87, 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, beherbergt ein massives Schwarzes Loch, das etwa 6.5 ​​Milliarden Mal so groß ist wie die Masse der Sonne. Eines der faszinierenden Merkmale der Galaxie ist ihr oszillierender Jet, der sich mit einer Amplitude von etwa 10 Grad auf und ab bewegt.

Das Team analysierte sorgfältig Teleskopdaten aus den Jahren 2000 bis 2022 und fand einen wiederkehrenden 11-Jahres-Zyklus in der Präzessionsbewegung der Jet-Basis. Diese Entdeckung steht im Einklang mit den Vorhersagen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die einen direkten Zusammenhang zwischen dem dynamischen Verhalten des Jets und dem Spin des zentralen supermassereichen Schwarzen Lochs herstellt.

Die Analyse ergab, dass die Rotationsachse der Akkretionsscheibe, der Materiescheibe, die sich spiralförmig in das Schwarze Loch bewegt, nicht mit der Drehachse des Schwarzen Lochs übereinstimmt. Diese Fehlausrichtung verursacht die Präzessionsbewegung des Jets und liefert einen klaren Beweis dafür, dass sich das supermassereiche Schwarze Loch in M87 tatsächlich dreht.

Der Co-Autor der Studie, Dr. CUI Yuzhu, äußerte sich begeistert über die Ergebnisse und betonte, wie wichtig es sei, über zwei Jahrzehnte hinweg hochauflösende Daten zu sammeln, um dieses Ergebnis zu erzielen. Die Bestätigung des Spins des Schwarzen Lochs bringt Gewissheit für Wissenschaftler, die das Schwarze Loch von M87 untersucht haben, insbesondere nach der erfolgreichen Aufnahme seines Bildes mit dem Event Horizon Telescope.

M87 ist von historischer Bedeutung in der Astronomie, da hier 1918 der erste beobachtende astrophysikalische Jet identifiziert wurde. Seine relative Nähe zur Erde hat es Wissenschaftlern ermöglicht, die Jet-Entstehungsregionen in der Nähe des Schwarzen Lochs sehr detailliert zu untersuchen.

Supermassive Schwarze Löcher wie das in M87 sind bekanntermaßen störende Himmelskörper, die riesige Mengen an Material ansammeln und starke Plasmastrahlen erzeugen können. Diese Jets bewegen sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit und reichen Tausende von Lichtjahren in den Weltraum. Der Spin des Schwarzen Lochs spielt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle, da er dem Schwarzen Loch Energie entzieht und umgebendes Material mit erheblicher Kraft nach außen treibt.

Die Drehung eines Schwarzen Lochs beeinflusst auch die umgebende Raumzeit und führt dazu, dass Objekte in der Nähe entlang seiner Rotationsachse gezogen werden, ein Phänomen, das als „Frame-Dragging“ bekannt ist. Dieser Effekt trägt zur Präzessionsbewegung des Jets bei und liefert einen unbestreitbaren Beweis für die Rotation des Schwarzen Lochs.

An der Studie waren über 20 Teleskope aus der ganzen Welt beteiligt, darunter die chinesischen 65-Meter-Radioteleskope Tianma und 26-Meter-Radioteleskope Xinjiang, die für ihre hohe Empfindlichkeit und Winkelauflösung bekannt sind. Zukünftige Beiträge werden vom derzeit im Bau befindlichen 40-Meter-Radioteleskop Shigatse erwartet, das die Bildgebungsfähigkeiten für Beobachtungen im Submillimeterwellenlängenbereich verbessern wird.

Obwohl diese Forschung wichtige Erkenntnisse geliefert hat, gibt es immer noch unbeantwortete Fragen bezüglich der Struktur der Akkretionsscheibe und der genauen Drehung des Schwarzen Lochs M87. Wissenschaftler gehen davon aus, weitere Quellen mit ähnlichen Konfigurationen zu entdecken, was unser Verständnis supermassiver Schwarzer Löcher verbessern wird.

Quellen: Nature, Zhejiang Lab, National Astronomical Observatory of Japan