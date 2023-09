Der Einfluss von Stadtlärm auf Traueraffen und ihre Kommunikation

Eine kürzlich von Forschern der Universidade Federal do Amazonas und der Anglia Ruskin University (ARU) durchgeführte Studie hat gezeigt, wie vom Aussterben bedrohte Traueräffchen ihre Kommunikationstechniken als Reaktion auf die vom Menschen verursachte Lärmbelästigung anpassen. Diese Affen, die in einem kleinen Gebiet in Zentralbrasilien beheimatet sind, verlassen sich bei der Kommunikation hauptsächlich auf Stimmrufe und Geruchsmarkierungen, stehen nun aber vor der Herausforderung, sich an städtische Umgebungen anzupassen.

Das Forschungsteam führte Beobachtungen an neun Gruppen wilder Trauerschnäbel durch und verfolgte deren Verhalten über einen Zeitraum von zehn Tagen. Die Hauptquelle des vom Menschen verursachten Lärms in ihrem Lebensraum war der Straßenverkehr, aber auch der Lärm von Flugzeugen, Parkbesuchern und Militäreinsätzen trug zum Gesamtlärmpegel bei.

Die Studie entdeckte einen Zusammenhang zwischen der Zunahme des städtischen Lärms und der Häufigkeit von Duftmarkierungen bei den Affen. Da ihre stimmliche Kommunikation durch den Lärm behindert wird, verlassen sich die Affen mehr auf Duftmarkierungen, um Botschaften zu übermitteln.

Gescheckte Tamarine nutzen unterschiedliche Duftmarkierungen für verschiedene Zwecke, einschließlich der Revier- und Fortpflanzungsinformation. Diese evolutionäre Anpassung ermöglicht es ihnen, über einen längeren Zeitraum zu kommunizieren. Es ist jedoch möglicherweise nicht so effektiv wie Stimmrufe, insbesondere da ihr Lebensraum aufgrund der Urbanisierung fragmentiert wird.

Dr. Jacob Dunn, außerordentlicher Professor für Evolutionsbiologie an der ARU, betonte, dass menschliche Aktivitäten die akustischen Landschaften, an die viele Arten ursprünglich angepasst waren, erheblich verändert haben. Es wird angenommen, dass die Zunahme der Duftmarkierung bei den Trauerschnäbeln eine flexible Anpassung an diese Veränderungen in ihrer Umgebung ist.

Diese Forschung wirft Licht auf die Verhaltensänderungen von Tieren in städtischen Umgebungen und beleuchtet die potenziellen Herausforderungen, denen sich vom Aussterben bedrohte Arten wie der Traueräffchen gegenübersehen. Weitere Studien sind erforderlich, um zu verstehen, wie städtischer Lärm andere Aspekte ihres Verhaltens und ihres Gesamtüberlebens beeinflusst.

