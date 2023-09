Der oszillierende Strahl von M87 bestätigt die Drehung eines supermassiven Schwarzen Lochs

Eine aktuelle Studie des chinesischen Forschers Dr. Cui Yuzhu hat die Drehung eines supermassereichen Schwarzen Lochs in der nahegelegenen Radiogalaxie M87 bestätigt. Die in Nature veröffentlichte Studie nutzte ein globales Netzwerk von Radioteleskopen und analysierte Teleskopdaten von 2000 bis 2022. Das Forschungsteam beobachtete in M87 einen oszillierenden Jet, der mit einer Amplitude von etwa 10 Grad auf und ab schwingt und so den Beweis für die Drehung des Schwarzen Lochs liefert.

Supermassereiche Schwarze Löcher im Zentrum aktiver Galaxien geben Wissenschaftlern seit langem Rätsel auf, da sie in der Lage sind, große Mengen an Material anzusammeln und starke Plasmaausflüsse, sogenannte Jets, auszustoßen. Der Energieübertragungsmechanismus zwischen supermassiven Schwarzen Löchern, Akkretionsscheiben und relativistischen Jets ist seit über einem Jahrhundert ein Rätsel.

Die Studie konzentrierte sich auf M87, eine Galaxie, in der 1918 der erste beobachtende astrophysikalische Jet entdeckt wurde. Durch die Analyse von Daten, die mit der Very Long Baseline Interferometry (VLBI) gewonnen wurden, entdeckte das Team einen periodischen Präzessionsjet an der Basis des Schwarzen Lochs von M87 und lieferte Einblicke in sein Spin. Die Analyse des Forschungsteams ergab, dass die Rotationsachse der Akkretionsscheibe nicht mit der Drehachse des Schwarzen Lochs übereinstimmt, was zur Präzession des Jets führt.

Diese Entdeckung wirft Licht auf das Verhalten von Akkretionsscheiben und ihre Beziehung zu supermassereichen Schwarzen Löchern. Wenn sich das Schwarze Loch dreht, zieht es Objekte in der Nähe entlang seiner Rotationsachse, was als „Frame-Dragging“ bekannt ist. Die Präzession des Jets bestätigt, dass sich das supermassereiche Schwarze Loch in M87 tatsächlich dreht.

Die Ergebnisse dieser Studie tragen wesentlich dazu bei, unser Verständnis supermassiver Schwarzer Löcher und ihrer Eigenschaften zu verbessern. „Wir sind begeistert von diesem bedeutenden Ergebnis“, sagte Dr. Cui Yuzhu, Hauptautor der Studie. „Um diesen Erfolg zu erzielen, waren die Sammlung hochauflösender Daten über zwei Jahrzehnte und die Durchführung gründlicher Analysen unerlässlich.“

Die Forschung nutzte Beobachtungen des East Asian VLBI Network (EAVN), des Very Long Baseline Array (VLBA), des gemeinsamen Arrays von KVN und VERA (KaVA) und des East Asia to Italy Nearly Global (EATING) Netzwerks.

Diese bahnbrechende Studie liefert weitere Beweise für die komplexe Dynamik supermassereicher Schwarzer Löcher und ihre Rolle bei der Gestaltung des Universums.

Quellen:

– Yuzhu Cui et al. 2023, Intouchable Lab@Openverse und Zhejiang Lab.

- Natur