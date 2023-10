Ein Kohlenhydratmolekül aus Meeresbakterien ist vielversprechend bei der Behandlung des Sanfilippo-Syndroms

By

Eine kürzlich in Carbohydrate Polymers veröffentlichte Studie hat herausgefunden, dass ein aus Meeresbakterien gewonnenes Kohlenhydratmolekül therapeutisches Potenzial für die Behandlung des Sanfilippo-Syndroms Typ A haben könnte. Das Sanfilippo-Syndrom ist eine seltene genetische Störung, die durch einen Mangel an spezifischen Enzymen verursacht wird, die zum Abbau von Heparansulfat erforderlich sind führt zur Ansammlung toxischer Fragmente in Zellen und anschließender Neurodegeneration.

Die Forscher führten Experimente mit Molekülen aus Tiefseebakterien durch und verglichen ihre Wirkung mit Heparinderivaten. Diese marinen Moleküle, die sogenannten marinen Polysaccharide, zeigten die Fähigkeit, das Enzym zu hemmen, das für die Einleitung des Abbaus von Heparansulfat verantwortlich ist. Die Meeresmoleküle verhinderten den Abbau von Heparansulfat wirksamer als Heparinderivate.

Anschließend testeten die Forscher ein spezifisches Molekül, A5_3, das aus dem Meeresbakterium Vibrio diabolicus stammt, in einem Mausmodell des Sanfilippo-Syndroms Typ A. Die Mäuse wurden acht Wochen lang dreimal wöchentlich mit A5_3 behandelt. Die Studie ergab, dass die Behandlung mit A5_3 zu einer Normalisierung der Stoffwechselmarker führte, die mit dem Energiestoffwechsel und der Zellfunktion im Gehirn der Mäuse verbunden sind. Darüber hinaus wurden die Marker für Neuroinflammation, Zelltod und Nervenzellschädigung durch die A5_3-Behandlung umgekehrt.

Die Studie beobachtete auch eine teilweise Wiederherstellung der Gewebeintegrität in der weißen Substanz des Gehirns, die Nervenzellprojektionen enthält. Motorische Defizite, die das Mausmodell des Sanfilippo-Syndroms Typ A aufwies, wurden durch die A5_3-Behandlung teilweise rückgängig gemacht. Wichtig ist, dass die Behandlung von den Mäusen gut vertragen wurde.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass A5_3, ein aus Meeresbakterien gewonnenes Kohlenhydratmolekül, das Potenzial hat, Entzündungen zu reduzieren, Stoffwechselstörungen umzukehren und die Integrität des Gehirngewebes beim Sanfilippo-Syndrom Typ A zu bewahren. Die Forscher glauben, dass diese Ergebnisse eine neue Klasse von Molekülen mit therapeutischer Wirkung hervorheben Potenzial zur Vorbeugung von Neurodegeneration bei verschiedenen Formen des Sanfilippo-Syndroms. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Wirkmechanismen besser zu verstehen und die Verabreichung dieser Verbindungen zu optimieren.

