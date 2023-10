Neue Studie legt nahe, dass das äußere Sonnensystem überraschende Erkenntnisse über die Schwerkraft liefern könnte

Die äußeren Bereiche unseres Sonnensystems, insbesondere der Kuipergürtel, bergen möglicherweise nicht nur einen mysteriösen neunten Planeten, sondern auch Beweise, die unser Verständnis der Schwerkraft in Frage stellen könnten. Zwei theoretische Physiker, Harsh Mathur von der Case Western Reserve University und Katherine Brown vom Hamilton College, haben vorgeschlagen, dass die in den Umlaufbahnen von Objekten im äußeren Sonnensystem beobachteten Anomalien durch ein modifiziertes Gravitationsgesetz namens Modified Newtonian Dynamics (MOND) erklärt werden könnten ).

MOND geht davon aus, dass das Gravitationsgesetz von Isaac Newton bis zu einem bestimmten Punkt gilt, wonach ein anderes Gravitationsverhalten einsetzt. Diese Theorie hat sich als Erklärung für Beobachtungen im galaktischen Maßstab bewährt und wird manchmal als Alternative zum Konzept der Dunklen Materie angesehen. Allerdings zeigt die Studie von Mathur und Brown, dass MOND auch spürbare Auswirkungen auf das äußere Sonnensystem haben könnte.

Die Forscher entdeckten bei der Anwendung von MOND eine auffällige Ausrichtung zwischen den Umlaufbahnen von Objekten aus dem hypothetischen Planet Nine-Datensatz und dem Gravitationsfeld der Milchstraße. Dieser Befund legt nahe, dass die Objekte im äußeren Sonnensystem über Millionen von Jahren hinweg in eine Ausrichtung mit dem Gravitationsfeld der Galaxie gezogen werden könnten.

Während der aktuelle Datensatz begrenzt ist und andere Astronomen alternative Erklärungen für die beobachteten Orbitanomalien vorgeschlagen haben, unterstreicht die Arbeit von Mathur und Brown das Potenzial des äußeren Sonnensystems als Labor für die Untersuchung der Schwerkraft und grundlegender Probleme der Physik.

Weitere Forschungen und Beobachtungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und festzustellen, ob ein verändertes Schwerkraftgesetz oder ein unentdeckter Planet für die beobachteten Anomalien im äußeren Sonnensystem verantwortlich ist.

