Neue Software ermöglicht schnelleres und kostengünstigeres Testen von Flugzeugtriebwerkskonstruktionen

By

Das Leben in der Nähe eines Flughafens kann eine laute Erfahrung sein, da das laute Dröhnen der Flugzeugmotoren die Ruhe stört. Forscher und Ingenieure der NASA machen jedoch Fortschritte bei der Reduzierung des von Turbofan-Triebwerken erzeugten Lärms, insbesondere angesichts der Zunahme des Flugverkehrs durch Flugzeuge der nächsten Generation. Ihre neueste Entwicklung? Eine bahnbrechende Software, die ein schnelleres und kostengünstigeres Testen verschiedener Motorkonfigurationen ermöglicht.

Mithilfe des leistungsstarken Pleiades-Supercomputers in der Advanced Supercomputing-Einrichtung der NASA im kalifornischen Silicon Valley ist es Wissenschaftlern gelungen, Software zu entwickeln, die die Leistung verschiedener Triebwerkskonstruktionen genau modellieren kann. Dieser Durchbruch wird es Forschern ermöglichen, die beim Start und Anflug erzeugten Lärmpegel besser zu verstehen, ohne dass langwierige und teure physikalische Tests erforderlich sind.

Traditionell war die Simulation der rotierenden Geometrie eines Triebwerks, beispielsweise eines Turbofans, ein zeitaufwändiger Prozess. Das Expertenteam der NASA nutzte jedoch die Software für Start, Aufstieg und Fahrzeugaerodynamik zusammen mit einer Gleitgittertechnik, um die Berechnungen zu optimieren. Durch den analytischen Abgleich stationärer und rotierender Punkte auf dem Modellierungsgitter reduziert die Software die Laufzeit-Mapping-Prozeduren erheblich.

Die Simulation selbst basiert auf dem Source Diagnostic Test Fan, einem vereinfachten Turbofan-Triebwerksmodell, das häufig für physikalische Tests verwendet wird. Durch den Ersatz des physischen Modells durch eine virtuelle Simulation können Forscher nun während des Test- und Zertifizierungsprozesses wertvolle Zeit und Ressourcen sparen. Dieser Durchbruch ebnet den Weg für die Entwicklung von Turbofan-Triebwerkskonstruktionen, die nicht nur den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen senken, sondern auch den Geräuschpegel minimieren.

Diese unglaubliche Leistung der NASA-Forscher wird auf der SC23, der internationalen Supercomputing-Konferenz, die vom 12. bis 17. November 2023 in Denver, Colorado, stattfinden wird, vorgestellt. Die Agentur wird insgesamt 42 Rechenleistungen präsentieren, die ihr Engagement für die Weiterentwicklung der Luft- und Raumfahrttechnologie unterstreichen.

FAQ:

F: Was ist Turbofan-Triebwerksgeräusch?

A: Turbofan-Triebwerksgeräusche beziehen sich auf die Geräusche, die von Strahltriebwerken erzeugt werden, insbesondere solchen mit einem Fan an der Vorderseite, die üblicherweise in Flugzeugen verwendet werden.

F: Wie funktioniert die neue Software?

A: Die neue Software nutzt eine Sliding-Mesh-Technik und fortschrittliche Rechenalgorithmen, um die Leistung von Turbofan-Triebwerken schneller und kostengünstiger zu modellieren.

F: Warum ist die Reduzierung des Lärms von Flugzeugtriebwerken wichtig?

A: Die Reduzierung des Lärms von Flugzeugtriebwerken ist von entscheidender Bedeutung, um die störenden Auswirkungen auf Gemeinden in der Nähe von Flughäfen zu minimieren und die allgemeine Lebensqualität der Bewohner zu verbessern.

F: Wird die neue Software Flugzeugmotoren leiser machen?

A: Die Software soll bei der Entwicklung von Turbofan-Triebwerkskonstruktionen helfen, die den Treibstoffverbrauch senken und die Emissionen reduzieren, ohne den Lärmpegel zu erhöhen. Dies wird zwar dazu beitragen, leisere Motoren zu erreichen, die konkrete Geräuschreduzierung hängt jedoch von den durchgeführten Designänderungen ab.