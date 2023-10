Das Modell zeigt, dass die Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen in der Antike wahrscheinlich zu einer großen Artenvielfalt im Ordovizium geführt hat

Ein Team von Geowissenschaftlern aus Frankreich und Norwegen hat ein Modell entwickelt, um die große Artenvielfalt im Ordovizium zu erklären, den größten Anstieg der Meeresbiologie in der Erdgeschichte. Die Forscher vermuten, dass die Zunahme der Ozeanvielfalt vor 450 Millionen Jahren größtenteils auf die Abkühlung der globalen Meeresoberflächentemperaturen zurückzuführen war.

Frühere Studien haben verschiedene Erklärungen für den plötzlichen Anstieg der Ozeanvielfalt während der Biodiversifizierung des Großen Ordoviziums vorgeschlagen, darunter einen Anstieg des Luftsauerstoffs, Kontinentaldrift und die Auswirkungen eines Meteoriteneinschlags. Dieses neue Modell konzentriert sich jedoch auf die Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen als wahrscheinlichste Ursache.

Durch die Kombination von Klimamodelldaten, Fossiliendaten und ökologischen Modellen erstellten die Forscher ein Modell, das die Bedingungen vor etwa 440 bis 490 Millionen Jahren abbildet. Das Modell zeigt, dass mit sinkenden atmosphärischen Temperaturen auch die Meeresoberflächentemperaturen sanken, insbesondere in flachen Regionen. Dies führte zu Abkühlungsgradienten, wobei das kälteste Wasser in der Nähe der Pole und das wärmere Wasser in Richtung Äquator herrschte.

Den Forschern zufolge schufen diese Abkühlungsgradienten günstigere Bedingungen für das Leben im Meer. Vor der großen Artenvielfalt im Ordovizium waren die Meerestemperaturen zu warm, um vielfältige Meeresarten zu unterstützen, insbesondere in den Tropen. Als sich das Meer jedoch abkühlte, hätten sich die Arten in Richtung Äquator bewegt, was dazu geführt hätte, dass sich verschiedene Arten entwickelt hätten, um sich an die sich ändernden Temperaturgradienten anzupassen.

Diese Forschung liefert Einblicke in die Faktoren, die zum Anstieg der marinen Biodiversität während der Großen Biodiversifizierung im Ordovizium beigetragen haben. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, vergangene Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen auf die Ökosysteme der Erde zu verstehen.

