Ein Modell einer photosynthetischen Antenne: Potenzial für verschiedene Pflanzenarten auf erdähnlichen Gesteinsplaneten

Ein Team aus Biologen, Umweltwissenschaftlern und Chemikern an der Queen Mary University of London hat ein Modell entwickelt, das darauf hindeutet, dass möglicherweise verschiedene Arten von Pflanzen auf erdähnlichen Gesteinsplaneten wachsen könnten. In einer in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Studie untersuchten die Forscher die Möglichkeit photosynthetischer Antennen auf anderen Planeten und wie diese das Wachstum verschiedener Pflanzenarten unterstützen könnten.

Die Forscher konzentrierten sich auf photosynthetische Antennen, die für die Lichtgewinnung in Pflanzen auf der Erde verantwortlich sind. Typischerweise funktionieren diese Antennen nur mit Licht im Bereich von 400 nm bis 700 nm. Das Team stellte jedoch fest, dass viele beobachtete Exoplaneten in der bewohnbaren Zone Rote Zwerge umkreisen, die Licht außerhalb dieses Bereichs aussenden. Das bedeutet, dass Pflanzen auf solchen Planeten äußerst effizient sein müssten und sich möglicherweise anders entwickeln als die auf der Erde.

Die Studie schlägt vor, dass photosynthetische Antennen möglicherweise mit anderen Gasen als Sauerstoff, wie etwa Schwefel, funktionieren könnten, was die Entwicklung verschiedener Pflanzenarten ermöglichen könnte. Daher sind diese außerirdischen Pflanzen möglicherweise nicht grün, sondern könnten Farben wie Lila, Orange oder Rot haben, abhängig von der Wellenlänge des Lichts, das sie zur Energiegewinnung nutzen.

Die Forscher betonen, dass diese Pflanzen weiterhin Nährstoffe aus dem Boden benötigen würden, obwohl die Zusammensetzung des Bodens wahrscheinlich von der auf der Erde abweichen würde. Ihre Modellierung legt nahe, dass eine photosynthetische Antenne die erforderlichen Lichtwellenlängen auf beobachteten Exoplaneten verarbeiten könnte, was auf die Notwendigkeit neuer Methoden zur Erkennung und Untersuchung dieser potenziellen außerirdischen Pflanzen hinweist.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die vollständigen Auswirkungen der photosynthetischen Antenne und die potenzielle Vielfalt des Lebens auf anderen Planeten zu verstehen. Diese Studie erweitert jedoch die Möglichkeiten für Leben außerhalb der Erde und unterstreicht die Anpassungsfähigkeit photosynthetischer Prozesse.