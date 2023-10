Der bevorstehende Start der japanischen H3-Rakete: Herausforderungen meistern, um erfolgreich zu sein

By

Bildnachweis: JAXA

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. hat seinen Plan bekannt gegeben, die mit Spannung erwartete H3-Rakete mindestens sechsmal im Jahr ins All zu schicken, sobald sie als fertig gilt. Dies sind aufregende Neuigkeiten für die Raumfahrtindustrie, da die H3-Rakete für den Transport schwererer Nutzlasten ausgelegt ist als ihre Vorgängerin, die H2-Rakete. Allerdings müssen die bevorstehenden Starts die Geschichte der erfolglosen Versuche der Rakete überwinden.

Die H3-Rakete erlitt bei ihrem ersten Startversuch Anfang des Jahres Rückschläge. Aufgrund einer technischen Störung verzögerte sich der erste Start von Februar auf März. Leider stellte ein Zündversagen in der zweiten Phase des Starts eine große Herausforderung dar. Als Vorsichtsmaßnahme mussten die Missionsbetreiber der Rakete einen Zerstörungsbefehl erteilen. Bedauerlicherweise führte dies zur Zerstörung der Nutzlast des H3, des Erdbeobachtungssatelliten Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3).

Der Vorfall löste eine intensive Untersuchung der technischen Probleme der Rakete aus. Während die Untersuchung noch läuft, ist es von größter Bedeutung, diese Herausforderungen anzugehen und notwendige Änderungen und Verbesserungen umzusetzen, um einen erfolgreichen zukünftigen Start sicherzustellen.

Die H3-Rakete birgt großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Weltraumforschung und des Satelliteneinsatzes. Seine Fähigkeit, schwere Nutzlasten zu transportieren, macht ihn zu einem wertvollen Hilfsmittel für verschiedene Anwendungen, darunter wissenschaftliche Forschung, Klimaüberwachung und den Einsatz von Kommunikationssatelliten.

FAQ:

F: Was ist die H3-Rakete?

A: Die H3-Rakete ist ein von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. entwickeltes Raumschiff, das für den Transport schwererer Nutzlasten als die japanische H2-Rakete ausgelegt ist.

F: Wann soll die H3-Rakete starten?

A: Der Starttermin für die H3-Rakete steht aufgrund technischer Probleme bei früheren Startversuchen noch nicht fest.

F: Was ist bei den vorherigen Startversuchen der H3-Rakete passiert?

A: Der erste Startversuch verzögerte sich aufgrund einer technischen Störung. Während der zweiten Phase des Starts kam es zu einem Zündfehler, was dazu führte, dass die Missionsbetreiber einen Zerstörungsbefehl an die Rakete erteilten.

F: Welche Bedeutung hat die H3-Rakete?

A: Die Fähigkeit der H3-Rakete, schwerere Nutzlasten zu transportieren, eröffnet neue Möglichkeiten für die Weltraumforschung, die wissenschaftliche Forschung und den Einsatz von Satelliten.