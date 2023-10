MIT entwickelt implantierbares Gerät zur Behandlung von Typ-1-Diabetes

By

MIT-Ingenieure haben ein innovatives Gerät zur Behandlung von Typ-1-Diabetes entwickelt, mit dem Ziel, Insulininjektionen zu ersetzen. Dieses implantierbare Gerät enthält insulinproduzierende Zellen und erzeugt seinen eigenen Sauerstoff durch die Spaltung von im Körper vorkommendem Wasserdampf. In Tests an diabetischen Mäusen konnte das Gerät deren Glukosespiegel über einen Monat lang erfolgreich aufrechterhalten.

Ein gängiger Ansatz zur Behandlung von Typ-1-Diabetes ist die Implantation von Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, die bei Bedarf Insulin produzieren können, wodurch häufige Injektionen überflüssig werden. Ein großes Hindernis bei dieser Methode ist jedoch die mangelnde Sauerstoffversorgung der implantierten Zellen, was dazu führt, dass diese schließlich keine Insulin mehr produzieren.

Um dieses Problem anzugehen, haben MIT-Ingenieure ein implantierbares Gerät entwickelt, das nicht nur Hunderttausende insulinproduzierende Inselzellen trägt, sondern auch seinen eigenen Sauerstoff erzeugt. Das Gerät nutzt eine Protonenaustauschmembran, um Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Der Sauerstoff wird in einer Kammer gespeichert und durch eine dünne, sauerstoffdurchlässige Membran an die Inselzellen abgegeben.

Bei Tests an diabetischen Mäusen regulierte das Gerät deren Blutzuckerspiegel mindestens einen Monat lang erfolgreich. Die Forscher arbeiten nun an der Entwicklung einer größeren Version des Geräts, die an Menschen mit Typ-1-Diabetes getestet werden kann.

Dieses Gerät hat das Potenzial, die Diabetesbehandlung zu revolutionieren und es Patienten zu ermöglichen, ohne häufige Insulininjektionen zu leben. Darüber hinaus glauben die Forscher, dass diese Technologie zur Behandlung anderer Krankheiten angepasst werden könnte, die die wiederholte Verabreichung therapeutischer Proteine ​​erfordern.

Laut Professor Daniel Anderson, leitender Autor der Studie, „sind wir von den bisherigen Fortschritten begeistert und wirklich optimistisch, dass diese Technologie letztendlich Patienten helfen könnte.“

Quelle: MIT

Definitionen:

– Insulin: Ein von der Bauchspeicheldrüse produziertes Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Es hilft dabei, Glukose aus dem Blutkreislauf zur Energiegewinnung oder Speicherung in die Zellen zu transportieren. Menschen mit Diabetes produzieren entweder nicht genügend Insulin oder reagieren nicht richtig darauf, was zu einem hohen Blutzuckerspiegel führt.

– MIT: Massachusetts Institute of Technology, eine renommierte private Forschungsuniversität in Cambridge, Massachusetts, bekannt für ihre wissenschaftlichen Durchbrüche und technologischen Fortschritte.

