Neuer 3D-Tintenstrahldrucker nutzt Computer Vision für kontaktloses und vielseitiges Drucken

Ein bahnbrechender Fortschritt in der 3D-Tintenstrahldrucktechnologie wurde von Forschern des MIT, Inkbit und der ETH Zürich entwickelt. Dieser innovative Drucker nutzt Computer Vision, um berührungsloses Drucken zu ermöglichen, sodass Ingenieure mit einer größeren Auswahl an Materialien als je zuvor arbeiten können.

Traditionell waren 3D-Tintenstrahldrucksysteme nur begrenzt in der Lage, Strukturen mit Hybridkomponenten aus weichen und starren Materialien herzustellen. Der in diesen Systemen verwendete Glättungsprozess zerquetscht oder verschmiert häufig langsam aushärtende Harze, wodurch die Art der verwendbaren Materialien eingeschränkt wird.

Der neu entwickelte Tintenstrahldrucker löst dieses Problem durch die Integration der Computer-Vision-Technologie. Das System scannt automatisch die 3D-Druckoberfläche und passt die von jeder Düse aufgetragene Harzmenge in Echtzeit an. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Bereiche über- oder unterfüllt werden, was zu einem präziseren und zuverlässigeren Druck führt.

Einer der Hauptvorteile dieses kontaktlosen Drucksystems ist seine Kompatibilität mit langsamer aushärtenden Materialien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Acrylaten, die im 3D-Druck verwendet werden, bieten langsamer aushärtende Materialchemien verbesserte Leistungsmerkmale wie verbesserte Elastizität, Haltbarkeit und Langlebigkeit.

Die Geschwindigkeit und Präzision dieses neuen Druckers sind wirklich bemerkenswert. Es kann ständige Anpassungen vornehmen, ohne den Druckvorgang anzuhalten oder zu verlangsamen, und ist damit etwa 660-mal schneller als vergleichbare Tintenstrahldrucksysteme. Diese beispiellose Geschwindigkeit eröffnet neue Möglichkeiten für eine effiziente Großserienproduktion.

Das Forschungsteam nutzte diesen Drucker, um komplexe Robotergeräte zu erstellen, darunter einen vollständig 3D-gedruckten Robotergreifer in Form einer menschlichen Hand. Dieser Greifer wird durch verstärkte und dennoch flexible Sehnen gesteuert und demonstriert die Fähigkeiten des Druckers bei der Herstellung komplizierter und funktionaler Strukturen.

Zusätzlich zu seiner Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bietet der Drucker auch eine hervorragende Materialkontrolle. Es kann mithilfe von Wachs als Trägermaterial präzise Details drucken, um Hohlräume oder komplexe Kanalnetzwerke innerhalb eines Objekts zu erzeugen. Das Wachs wird unter die Struktur gedruckt und schmilzt anschließend weg, sodass offene Kanäle zurückbleiben.

Insgesamt stellt dieser neue 3D-Tintenstrahldrucker mit Computer-Vision-Technologie einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der additiven Fertigung dar. Seine berührungslose Druckfähigkeit und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Materialien eröffnen Ingenieuren und Designern endlose Möglichkeiten.

FAQ

F: Was ist Computer Vision?

Unter Computer Vision versteht man den Bereich der Forschung und Technologie, der es Computern ermöglicht, Informationen aus digitalen Bildern oder Videos zu extrahieren. Dabei geht es um die Entwicklung von Algorithmen und Techniken für Aufgaben wie Bilderkennung, Objekterkennung und Szenenverständnis.

F: Was sind Acrylate?

Acrylate sind eine Harzart, die häufig im 3D-Druck verwendet wird. Sie sind für ihre schnellen Aushärtungseigenschaften bekannt und eignen sich daher für die schnelle Prototypenerstellung und die Produktion in kleinem Maßstab. Im Vergleich zu anderen Materialien weisen sie jedoch Einschränkungen hinsichtlich Flexibilität und Haltbarkeit auf.

F: Wie funktioniert der berührungslose 3D-Druck?

Beim kontaktlosen 3D-Druck handelt es sich um einen Druckprozess, bei dem der Drucker das gedruckte Objekt während der Herstellung nicht physisch berührt. Stattdessen nutzt es Computer-Vision-Technologie, um die Materialablagerung präzise zu steuern und das gewünschte Ergebnis sicherzustellen. Dies ermöglicht die Verwendung einer größeren Auswahl an Materialien und verbessert die Druckgenauigkeit.

F: Welche Bedeutung hat dieser neue Drucker?

Dieser neue Tintenstrahldrucker stellt einen großen Fortschritt im Bereich des 3D-Drucks dar. Seine berührungslosen Fähigkeiten, seine Vielseitigkeit bei der Arbeit mit verschiedenen Materialien und seine außergewöhnliche Geschwindigkeit machen es zu einem Game-Changer für die additive Fertigung. Es ebnet den Weg für die Herstellung komplexer und funktionaler Strukturen mit verbesserten Leistungseigenschaften.