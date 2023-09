Ein potenzielles neues Alzheimer-Medikament reduziert Gehirnentzündungen und verbessert das Gedächtnis

Forscher des Picower Institute for Learning and Memory am MIT haben erhebliche Fortschritte bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit erzielt, indem sie ein Medikament entwickelt haben, das Entzündungen im Gehirn reduziert und das Gedächtnis verbessert. Das Medikament mit der Bezeichnung A11 zielt auf einen genetischen Transkriptionsfaktor namens PU.1 ab, der für die Überexpression von Entzündungsgenen in den Immunzellen des Gehirns während der Alzheimer-Krankheit verantwortlich ist. A11 unterdrückt die PU.1-Aktivität, indem es Proteine ​​rekrutiert, die die Expression dieser Entzündungsgene unterdrücken.

Entzündungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Pathologie der Alzheimer-Krankheit und es hat sich als schwierig erwiesen, wirksame Behandlungsmethoden zu finden. Durch präklinische Tests an menschlichen Zellkulturen und Alzheimer-Mausmodellen fanden die Forscher heraus, dass A11 Entzündungen in menschlichen Mikroglia-ähnlichen Zellen und mehreren Mausmodellen der Alzheimer-Krankheit reduziert. Es verbessert auch die Wahrnehmung bei Mäusen erheblich.

Die Forscher verglichen die Genexpression in postmortalen Gehirnproben von Alzheimer-Patienten und Nicht-Alzheimer-Kontrollen. Sie fanden heraus, dass die Alzheimer-Krankheit zu erheblichen Veränderungen der mikroglialen Genexpression führt und dass eine erhöhte Bindung von PU.1 an entzündliche Genziele ein wesentlicher Teil dieser Veränderungen ist. Die Verringerung der PU.1-Aktivität in einem Mausmodell der Alzheimer-Krankheit reduzierte Entzündungen und Neurodegeneration.

Das Team untersuchte über 58,000 kleine Moleküle, um Verbindungen zu finden, die Entzündungen und durch PU.1 regulierte Alzheimer-Gene reduzieren könnten. A11 war der stärkste unter den sechs endgültigen Kandidaten. In Experimenten, die an menschlichen Mikroglia-ähnlichen Zellen durchgeführt wurden, verringerte A11 die Expression und Sekretion von Entzündungszytokinen und verhinderte, dass Mikroglia auf Entzündungsreize überreagierten.

Weitere Forschung ist erforderlich, um A11 zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu entwickeln und zu testen. Dieses vielversprechende Medikament könnte zur Entwicklung wirksamerer Therapien für diese verheerende neurodegenerative Erkrankung beitragen.

Quellen:

– Definition der Alzheimer-Krankheit: Die Alzheimer-Krankheit ist eine Krankheit, die das Gehirn angreift und zu einem Rückgang der geistigen Fähigkeiten führt, der sich mit der Zeit verschlimmert. Sie ist die häufigste Form der Demenz und macht 60 bis 80 Prozent der Demenzfälle aus. Derzeit gibt es kein Heilmittel für die Alzheimer-Krankheit, aber es gibt Medikamente, die helfen können, die Symptome zu lindern.

– MIT-Definition: MIT ist eine Abkürzung für Massachusetts Institute of Technology. Es handelt sich um eine renommierte private Forschungsuniversität in Cambridge, Massachusetts, die 1861 gegründet wurde. Sie ist in fünf Fakultäten unterteilt: Architektur, Ingenieurwesen, Geisteswissenschaften, Kunst- und Sozialwissenschaften, Management und Naturwissenschaften. Zu den Auswirkungen des MIT gehören viele wissenschaftliche Durchbrüche und technologische Fortschritte. Seine Mission besteht darin, grundlegendes Wissen über die Natur und das Verhalten lebender Systeme zu erlangen und dieses Wissen anzuwenden, um die Gesundheit zu verbessern, das Leben zu verlängern und Krankheiten und Behinderungen zu reduzieren.

– Definition der National Institutes of Health: Die National Institutes of Health (NIH) sind die wichtigste Behörde der US-Regierung, die für biomedizinische und öffentliche Gesundheitsforschung zuständig ist. Es führt seine eigene wissenschaftliche Forschung im Rahmen seines Intramural Research Program (IRP) durch und stellt im Rahmen seines Extramural Research Program umfangreiche biomedizinische Forschungsmittel für Forschungseinrichtungen außerhalb des NIH bereit. Seine Mission besteht darin, grundlegendes Wissen über die Natur und das Verhalten lebender Systeme zu erlangen und dieses Wissen anzuwenden, um die Gesundheit zu verbessern, das Leben zu verlängern und Krankheiten und Behinderungen zu reduzieren.