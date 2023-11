MIT-Physiker entdecken drei neuartige Eigenschaften in gestapeltem Graphen

MIT-Physiker haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie fünf ultradünne Flocken aus gestapeltem Graphen isoliert haben, die drei einzigartige Eigenschaften aufweisen. Die Forscher haben dieses Material „rhomboedrisch gestapeltes Pentaschicht-Graphen“ getauft und es hat das Potenzial, das Gebiet der Materialwissenschaften zu revolutionieren.

Graphit besteht hauptsächlich aus Graphen, einer einzelnen Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in Sechsecken angeordnet sind. Wissenschaftler untersuchen Graphen seit seiner Isolierung vor etwa 20 Jahren aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften. Kürzlich fanden Forscher am MIT und anderen Institutionen heraus, dass das Verdrehen einzelner Graphenschichten in einem leichten Winkel neue Eigenschaften hervorrufen könnte, was zur Entstehung des Gebiets der „Twistronik“ führte.

In dieser Forschung gingen MIT-Physiker noch tiefer und entdeckten, dass das Stapeln von fünf Graphenschichten in einer bestimmten Reihenfolge es Elektronen ermöglicht, miteinander zu interagieren, ein Phänomen, das als Elektronenkorrelation bekannt ist. Diese Wechselwirkung ist der Schlüsselfaktor für die Entstehung der drei neuartigen Eigenschaften, die bei rhomboedrisch gestapeltem Pentaschicht-Graphen beobachtet werden.

Das Team entwickelte ein hochmodernes Mikroskop namens Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM), mit dem es die gewünschte Stapelreihenfolge innerhalb des mehrschichtigen Graphens identifizieren und isolieren konnte. Durch die Anbringung von Elektroden an diesem einzigartigen Material konnten die Forscher seine Eigenschaften durch Anlegen verschiedener Spannungen steuern und anpassen. Sie beobachteten die Entstehung isolierenden, magnetischen und topologischen Verhaltens in Abhängigkeit von der Anzahl der Elektronen im System.

Die faszinierendste Eigenschaft, das topologische Verhalten, ermöglicht eine ungehinderte Elektronenbewegung entlang der Kanten des Materials und verhindert gleichzeitig die Bewegung durch die Mitte. Dies eröffnet Forschern eine spannende Möglichkeit, die Möglichkeiten der stark korrelierten und topologischen Physik zu erkunden.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über die Grundlagenwissenschaft hinaus. Die Fähigkeit, die Eigenschaften von gestapeltem Graphen zu kontrollieren und zu manipulieren, eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung fortschrittlicher Materialien mit maßgeschneiderten Funktionalitäten. Dieser Durchbruch könnte weitreichende Anwendungen in der Elektronik, Energiespeicherung und Quanteninformatik haben.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist Graphen?

A: Graphen ist eine einzelne Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in einer hexagonalen Gitterstruktur angeordnet sind und bemerkenswerte Eigenschaften aufweisen, darunter außergewöhnliche Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit.

F: Welche drei Eigenschaften wurden in gestapeltem Graphen entdeckt?

A: Die Forscher fanden heraus, dass gestapeltes Graphen abhängig von der Anzahl der im System vorhandenen Elektronen isolierendes, magnetisches und topologisches Verhalten zeigen kann.

F: Was ist topologisches Verhalten?

A: Topologisches Verhalten bezieht sich auf die ungehinderte Bewegung von Elektronen entlang der Kanten eines Materials, während ihre Bewegung durch die Mitte gehemmt wird. Diese Eigenschaft hat faszinierende Auswirkungen auf die Entwicklung effizienter Leiter und Isolatoren.

F: Wie wurde das gestapelte Graphenmaterial isoliert?

A: Die Forscher verwendeten ein neuartiges Mikroskop namens Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM), um die gewünschte Stapelreihenfolge innerhalb des mehrschichtigen Graphens zu identifizieren und zu isolieren.

F: Was sind die möglichen Anwendungen von gestapeltem Graphen?

A: Gestapeltes Graphen mit einstellbaren Eigenschaften kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter in der Elektronik, Energiespeicherung und Quanteninformatik, wo maßgeschneiderte Materialien mit spezifischen Funktionalitäten äußerst wünschenswert sind.