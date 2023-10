MIT-Forscher entdecken einzigartige Eigenschaften in fünfschichtigem Graphen

Physiker am MIT haben eine aufregende Entdeckung bezüglich der Eigenschaften von Graphen gemacht. Wenn Graphen in einem bestimmten Fünfschichtmuster gestapelt wird, weist es einen Zustand unkonventionellen Magnetismus und ein neuartiges elektronisches Verhalten auf, das als „Ferrovalleytricity“ bezeichnet wird. Diese Erkenntnis könnte möglicherweise zur Entwicklung von Datenspeichergeräten mit hoher Kapazität und Energieeffizienz führen.

Graphen ist ein Kohlenstoffallotrop, das aus einer einzelnen Schicht von Atomen besteht, die in einem hexagonalen Gitter angeordnet sind. Es ist für seine außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt. In dieser Studie fanden Forscher am MIT heraus, dass das Material in einen seltenen Zustand übergeht, der als „multiferroisch“ bezeichnet wird, wenn fünf Schichten Graphen in einem rhomboedrischen Muster gestapelt werden. In diesem Zustand zeigt es sowohl unkonventionellen Magnetismus als auch Ferro-Valleytrizität.

Ein multiferroisches Material weist ein koordiniertes Verhalten in seinen elektrischen, magnetischen oder strukturellen Eigenschaften auf. Diese Entdeckung ist besonders bedeutsam, da sie möglicherweise Datenspeichergeräte revolutionieren könnte. Durch die Nutzung multiferroischer Eigenschaften könnten Ingenieure Datenspeichergeräte mit extrem geringem Stromverbrauch und hoher Kapazität entwickeln, die im Vergleich zu herkömmlichen Geräten die doppelte Menge an Informationen speichern können.

Die Forscher führten Experimente mit einzelnen Graphenflocken durch, die sorgfältig von einem größeren Graphitblock abgeblättert wurden. Sie stapelten die Graphenschichten in einem spezifischen rhomboedrischen Muster und beobachteten die Entstehung multiferroischen Verhaltens. Ihre Ergebnisse wurden in einem bevorstehenden Artikel in Nature veröffentlicht.

Diese Studie beleuchtet die einzigartigen Eigenschaften von Graphen und das Potenzial für seine Anwendung bei der Entwicklung effizienterer Datenspeichergeräte. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Fähigkeiten von multiferroischem Graphen vollständig zu verstehen und zu nutzen.

