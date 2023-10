MIT-Ingenieure entwickeln neues System für die Produktion von grünem Wasserstoffkraftstoff

By

MIT-Ingenieure haben ein neues System zur Herstellung von grünem, kohlenstofffreiem Wasserstoffkraftstoff vorgeschlagen, der ausschließlich durch Solarenergie betrieben wird. In einer im Solar Energy Journal veröffentlichten Studie präsentieren die Ingenieure einen konzeptionellen Entwurf für ein solarthermisches Wasserstoffsystem (STCH), das Wasser mithilfe der Sonnenwärme effizient spalten und so Wasserstoff ohne Treibhausgasemissionen erzeugen kann.

Derzeit wird Wasserstoff überwiegend mit Verfahren hergestellt, die auf Erdgas und anderen fossilen Brennstoffen basieren, was ihn zu einer „grauen“ Energiequelle macht. Im Gegensatz dazu bietet STCH eine völlig emissionsfreie Alternative und setzt bei der Herstellung von Wasserstoff auf erneuerbare Solarenergie. Bestehende STCH-Designs weisen jedoch eine begrenzte Effizienz auf, da nur 7 Prozent des Sonnenlichts für die Wasserstoffproduktion genutzt werden.

Das MIT-Team möchte die Effizienz von STCH verbessern, indem es bis zu 40 Prozent der Sonnenwärme nutzt und es so zu einer skalierbaren und erschwinglichen Option zur Dekarbonisierung der Transportindustrie macht. Ziel ist es, das Ziel des Energieministeriums zu erreichen, bis 2030 grünen Wasserstoff für 1 US-Dollar pro Kilogramm zu produzieren.

Das vorgeschlagene System würde mit einer vorhandenen Solarwärmequelle gekoppelt, beispielsweise einer konzentrierten Solaranlage (CSP), die Spiegel nutzt, um Sonnenlicht zu konzentrieren und zu einem zentralen Empfangsturm zu reflektieren. Das STCH-System würde diese Wärme dann nutzen, um Wasser zu spalten und Wasserstoff zu erzeugen.

Das Herzstück des Systems ist eine zweistufige thermochemische Reaktion, an der ein Metall beteiligt ist, das dem Dampf Sauerstoff entzieht und Wasserstoff zurücklässt. Anschließend wird das Metall im Vakuum erneut erhitzt, um es zu regenerieren und den Sauerstoff zu entfernen. Das System würde aus einer kreisförmigen Strecke mit kastenförmigen Reaktoren bestehen, die durch heiße und kühle Stationen fahren. Die heißen Stationen setzen das Metall hohen Temperaturen aus, um Sauerstoff zu entfernen, während die kühlen Stationen es Dampf aussetzen, um Wasserstoff zu erzeugen.

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung und Vakuumerzeugung zu bewältigen, haben die Forscher energiesparende Problemumgehungen integriert. Reaktoren auf gegenüberliegenden Seiten des Gleises tauschen Wärme durch Wärmestrahlung aus, und ein zweiter Satz Reaktoren, die um den ersten Zug kreisen, trägt ein anderes Metall, das Sauerstoff aus den inneren Reaktoren absorbiert, ohne dass energieintensive Vakuumpumpen erforderlich sind.

Simulationen des Entwurfs haben gezeigt, dass er die Effizienz der solaren thermochemischen Wasserstoffproduktion deutlich von 7 Prozent auf 40 Prozent steigern könnte.

Durch die Entwicklung dieses Systems hoffen die MIT-Ingenieure, grünen Wasserstoff kostengünstig und in großem Maßstab zu erzeugen und so den Weg für eine Zukunft zu ebnen, in der Wasserstoff fossile Brennstoffe im Fernverkehr ersetzen kann.

Quellen:

– Solar Energy Journal

– doi:10.1016/j.solener.2021.01.062