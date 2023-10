ISRO führt Flugbahnkorrektur am Raumschiff Aditya-L1 durch

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat bekannt gegeben, dass sie an der Raumsonde Aditya-L1 ein Flugbahnkorrekturmanöver (TCM) durchgeführt hat, was die erste Solarmission des Landes darstellt. Es wurde bestätigt, dass die Raumsonde in gutem Zustand ist und auf dem Weg zum L1-Punkt Sonne-Erde ist.

Die TCM, die etwa 16 Sekunden dauerte, wurde am 6. Oktober 2023 durchgeführt. Nach der Verfolgung des Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manövers, das am 19. September 2023 durchgeführt wurde, war eine Korrektur der Flugbahn des Raumfahrzeugs erforderlich. Der Zweck des TCM besteht darin, sicherzustellen, dass das Raumschiff auf dem vorgesehenen Weg zum Halo-Orbit-Eintritt um L1 bleibt.

Aditya-L1 ist das erste indische Weltraumobservatorium, das die Sonne aus einer Halo-Umlaufbahn um den Sonne-Erde-Lagrange-Punkt L1 untersuchen soll, der sich in einer Entfernung von etwa 1.5 Millionen Kilometern von der Erde befindet. Es wird erwartet, dass die Raumsonde innerhalb von 1.5 Tagen etwa 125 Millionen Kilometer von der Erde entfernt zurücklegt, bevor sie in die Halo-Umlaufbahn um L1 gebracht wird.

Während die Aditya-L1-Mission voranschreitet, plant ISRO, das Magnetometer in den nächsten Tagen zu aktivieren. Dieses Instrument wird die von der Raumsonde durchgeführten wissenschaftlichen Experimente unterstützen, einschließlich der Aufnahme von Bildern der Sonne.

Der erfolgreiche Start von Aditya-L1 erfolgte am 2. September vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Diese Mission ist für Indien von großer Bedeutung, da sie zu unserem Verständnis der Sonne und ihrer verschiedenen Phänomene beitragen wird.

