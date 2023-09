By

Weaver Industries, ein Unternehmen mit Sitz in Denver, Lancaster County, spielte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Landung der OSIRIS-REx-Kapsel der NASA mit einer wertvollen Probe eines Asteroiden. Die Kapsel landete sicher in der Wüste von Utah, unter anderem dank des von Weaver Industries entwickelten Hitzeschilds. Der Hitzeschild schützte die Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, nachdem sie Milliarden von Kilometern bei extremen Temperaturen zurückgelegt hatte. Ohne den Schild wäre die Kapsel beim Eintritt verbrannt.

Das Team von Weaver Industries unter der Leitung von Präsident Jim Weaver arbeitete unermüdlich daran, Rohstoffe, einschließlich Graphit, in Hitzeschilde umzuwandeln. Jim Weaver dankt der harten Arbeit und dem Engagement seiner Teammitglieder für den erfolgreichen Ausgang der Mission. Die Fertigstellung des Hitzeschilds für die OSIRIS-REx-Kapsel markiert einen weiteren außerirdischen Test, der von Weaver Industries durchgeführt wurde. Sie haben zuvor auch Hitzeschilde für Marsrover entwickelt.

Weaver Industries wurde ursprünglich 1954 von Harold Weaver als Unternehmen für Holzmuster gegründet und hat seine Fähigkeiten im Laufe der Jahre erweitert. Das Unternehmen hat verschiedene Projekte mit der NASA übernommen, dabei sein Fachwissen unter Beweis gestellt und zu wichtigen Missionen beigetragen. Neben dem Engagement in der Luft- und Raumfahrtindustrie beliefert Weaver Industries unter anderem auch die Elektronik- und Solarindustrie.

Die erfolgreiche Landung der Kapsel stellt nicht nur eine monumentale Leistung für die NASA dar, sondern erfüllt auch das Team von Weaver Industries mit großem Stolz. Die vom Asteroiden gesammelte Probe hat das Potenzial, Geheimnisse über unser Sonnensystem zu lüften. Mit ihrem anhaltenden Engagement und ihrer Fachkompetenz wird Weaver Industries zweifellos eine wichtige Rolle bei zukünftigen Weltraumforschungsbemühungen spielen.

