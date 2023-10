Ein neues universelles Naturgesetz: Evolution gilt für alle komplexen Systeme

Ein Team aus Wissenschaftlern und Philosophen hat ein bahnbrechendes Konzept eingeführt, das sie „ein fehlendes Naturgesetz“ nennen. Sie argumentieren, dass Evolution nicht auf biologisches Leben beschränkt ist, sondern ein grundlegender Prozess ist, der für alle komplexen Systeme im Universum gilt, von Himmelskörpern bis hin zu atomaren Strukturen. Das Team schlägt das „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ vor, das besagt, dass sich jedes System, ob lebend oder nichtlebend, weiterentwickelt, wenn verschiedene Konfigurationen auf der Grundlage der Funktionalität ausgewählt werden.

Die Forscher identifizieren drei charakteristische Merkmale sich entwickelnder Systeme: Vielfalt an Komponenten, Vielfalt an Anordnungen und Auswahl nach Funktion. Sie legen nahe, dass diese Merkmale komplexen, sich entwickelnden Systemen in verschiedenen Bereichen gemeinsam sind.

Der Schlüssel zu diesem universellen Naturgesetz liegt im Konzept der „Selektion nach Funktion“. Die Forscher erweitern Darwins Theorie der natürlichen Selektion und kategorisieren Funktionen in drei verschiedene Arten: Stabilität, dynamische Beständigkeit und Neuheit. Funktion beschränkt sich nicht mehr auf Überlebensmerkmale, sondern umfasst Attribute, die zum Fortbestand, zur Diversifizierung und zur Komplexität eines Systems beitragen.

Die Studie veranschaulicht diese Theorie anhand von Beispielen aus biologischen und nichtbiologischen Kontexten. Es beleuchtet die evolutionäre Reise des Lebens auf der Erde, von der Entstehung der Photosynthese bis zur Entwicklung komplexer Verhaltensweisen. Das Konzept der Evolution geht jedoch über das organische Leben hinaus. Das Mineralreich beispielsweise weist einen eigenen Evolutionsweg auf, bei dem aus einfachen Mineralkonfigurationen im Laufe der Zeit immer komplexere Konfigurationen entstanden sind.

Darüber hinaus stellen Sterne selbst ein evolutionäres Wunderwerk dar, indem sie schwerere Elemente schmieden und so zur chemischen Vielfalt und Komplexität des Universums beitragen.

Die Forschung betont, dass die darwinistische Evolution ein Sonderfall innerhalb dieses umfassenderen Naturphänomens ist. Es legt nahe, dass die Prinzipien, die die Vielfalt des Lebens auf der Erde bestimmen, auch für unbelebte Systeme gelten.

Diese in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ist eine Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Durch die Anerkennung der universellen Tendenz komplexer Systeme, Neuheit, Stabilität und dynamische Beständigkeit zu erzeugen, definiert diese Forschung unser Verständnis von Evolution als einem inhärenten Merkmal unseres sich ständig weiterentwickelnden Universums neu.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences