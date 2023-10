Tektonische Platte „Pontus“ gefunden: Fehlender Brocken der antiken Erde ist Borneo

By

Wissenschaftler der Universität Utrecht in den Niederlanden haben mithilfe der Tomographie, einer Technik zur Erstellung dreidimensionaler Bilder des Erdinneren, eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Sie haben die tektonische Platte „Pontus“ gefunden, die bisher unbekannt war und vermutlich ein fehlendes Stück der antiken Erde war. Diese Platte, die vor etwa 160 Millionen Jahren existierte, wurde als das heutige Borneo identifiziert.

Das Forscherteam unter der Leitung der Geologin Suzanna van de Lagemaat hatte seismische Wellen von Erdbeben untersucht, um alte tektonische Plattenfragmente zu identifizieren. Sie vermuteten die Existenz einer großen tektonischen Platte, die einst existierte und etwa ein Viertel der Größe des Pazifischen Ozeans betrug, und begannen ihre Suche in Gebirgszügen in Japan, Borneo, Neuguinea, den Philippinen und Neuseeland.

Ihre Untersuchung führte sie in den nördlichen Teil von Borneo, wo sie ozeanische Fragmente entdeckten, die wahrscheinlich zur seit langem theoretisierten Pontusplatte gehörten. Dieser Befund war unerwartet, da sie zunächst glaubten, mit Resten einer bekannten Platte zu arbeiten. Eine weitere Analyse ergab jedoch, dass diese Gesteine ​​von einer eindeutigen, bisher unentdeckten Platte stammten, die von einem viel weiter nördlich gelegenen Ort stammte als erwartet.

Durch die Untersuchung der in Borneo gefundenen Gesteine ​​konnten die Wissenschaftler die Pontusplatte rekonstruieren. Ihre Forschung umfasste die sorgfältige Rekonstruktion der „Ring of Fire“-Bergregionen von Japan bis Neuseeland, wo sich herausstellte, dass die Pontusplatte existierte. Die Bewegungen tektonischer Platten hatten erhebliche Auswirkungen auf die geologische Vergangenheit der Erde, darunter Temperaturschwankungen, Veränderungen in der Paläogeographie und die Verteilung seltener Metalle.

Mithilfe von Computermodellen wurde die Geologie des Gebiets in den letzten 160 Millionen Jahren untersucht, was zur Entdeckung einer Störung zwischen Südchina und Borneo führte. Die Pontus-Platte, die sich vor mindestens 160 Millionen Jahren entwickelte, verkleinerte sich allmählich, bis sie schließlich im Süden unter die australische Platte und im Norden unter die chinesische Platte gedrängt wurde und vor etwa 20 Millionen Jahren verschwand.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die geologische Geschichte der Erde und liefert wertvolle Einblicke in die Plattentektonik und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Planeten im Laufe der Zeit.

