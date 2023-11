Miss England erkundet den Starliner-Simulator von Boeing und inspiriert damit die nächste Generation von MINT-Enthusiasten

Miss England, Jessica Gagan, hatte kürzlich die unglaubliche Gelegenheit, im Kennedy Space Center der NASA in Orlando das Steuer des hochmodernen Starliner-Simulators von Boeing zu übernehmen. Dieses seltene Erlebnis für die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs unterstreicht die wachsende Zusammenarbeit zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie und Einzelpersonen, die sich für die MINT-Ausbildung einsetzen.

Gagan, ein Absolvent der University of Liverpool mit einem Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik, ist ein lautstarker Verfechter des Abbaus von Geschlechterstereotypen in diesem Bereich. Vor ihrem Besuch im Starliner-Simulator wurde sie eingeladen, auf der Ascend-Konferenz in Las Vegas über die Nutzung der Internationalen Raumstation (ISS) als Instrument zu sprechen, um Studenten für eine Karriere im MINT-Bereich zu inspirieren.

Während ihres Besuchs bei Boeing wird Gagan mit dem Social-Media-Team zusammenarbeiten, um Inhalte zu erstellen, die das Engagement von MINT-Fächern in der Luft- und Raumfahrtindustrie veranschaulichen. Zu ihrem Programm gehören auch ein Rundgang durch die Boeing-Einrichtungen, eine Podiumsdiskussion mit Redwire Space und möglicherweise die Teilnahme an der SpaceX-Frachtnachschubmission zur ISS.

Gagans Leidenschaft für die Förderung der spannenden Natur des Luft- und Raumfahrtsektors und das Aufbrechen der mit der Technik verbundenen Stereotypen ist offensichtlich. Ihr Weg von einer der wenigen Studentinnen der Luft- und Raumfahrttechnik an ihrer Universität zur Miss England zeigt ihr Engagement, andere zu inspirieren.

Boeings Starliner-Raumschiff, dessen Steuerung Gagan simulieren konnte, wurde 2019 und 2022 zwei unbemannten Testflügen unterzogen. Diese Tests waren von entscheidender Bedeutung im Zertifizierungsprozess für bemannte Missionen zur ISS. Nach der Zertifizierung wird Starliner SpaceX als eine der Optionen der NASA beitreten, um im Rahmen des Commercial Crew Program der Agentur Astronauten ins All zu schicken.

Gagans Besuch im Starliner-Simulator unterstreicht nicht nur ihre bemerkenswerten Leistungen, sondern ist auch eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zum Fortschritt der Luft- und Raumfahrttechnologie beitragen können. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Boeing ebnen inspirierende Persönlichkeiten wie Gagan weiterhin den Weg für eine vielfältige und integrative Zukunft im MINT-Bereich.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wer ist Miss England?

Miss England ist eine Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs und arbeitet oft mit Wohltätigkeitsorganisationen oder Studenten zusammen, um Wohltätigkeitsinitiativen zu fördern.

2. Was ist der Starliner-Simulator?

Der Starliner-Simulator ist ein von Boeing entwickeltes Trainingsgerät zur Simulation der Steuerung ihres Raumschiffs, das Astronauten zur Internationalen Raumstation transportieren soll.

3. Was ist MINT?

STEM steht für Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik. Es repräsentiert akademische Disziplinen, die sich auf diese Themen konzentrieren, und ist von entscheidender Bedeutung für Karrieren in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

4. Was ist das Commercial Crew-Programm?

Das Commercial Crew Program ist eine Initiative der NASA zur Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen wie Boeing und SpaceX, um bemannte Raumfahrzeuge zu entwickeln, die Astronauten zur und von der ISS transportieren können.

(Hinweis: Der Quellartikel hat keine identifizierbare Quelle oder URL als Referenz)