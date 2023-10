Mirion Technologies trägt zur Psyche-Mission der NASA bei

Mirion Technologies, ein führender Anbieter von Strahlenschutzlösungen, hat seinen Beitrag zur Psyche-Mission der NASA angekündigt. Ziel der vom Jet Propulsion Laboratory der NASA geleiteten Mission ist die Erforschung des Asteroiden Psyche, der vermutlich hauptsächlich aus metallischem Eisen und Nickel besteht.

Mirion hat eine spezielle Gammastrahlenerkennungskomponente aus hochreinem Germanium (HPGe) bereitgestellt, die eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der Geheimnisse des Asteroiden spielen wird. Der Gammastrahlendetektor ist mit fortschrittlichen Sensorfunktionen ausgestattet und ermöglicht präzise Messungen der vom Asteroiden ausgehenden Gammastrahlung.

Diese Komponente ist nicht nur für die wissenschaftlichen Ziele der Mission von wesentlicher Bedeutung, sondern hat auch bedeutende Anwendungen auf der Erde. Germaniumdetektoren, die für ihre beispiellose Empfindlichkeit gegenüber Gammastrahlung bekannt sind, werden in Bereichen wie der Kernphysik, der Umweltüberwachung und in Forschungsanwendungen häufig eingesetzt. Sie ermöglichen eine höhere Genauigkeit bei der Erkennung und Analyse von Strahlungsquellen und gewährleisten so die Sicherheit und Effizienz verschiedener Prozesse.

Mirions Beteiligung an der Psyche-Mission spiegelt ihre lange Geschichte ihrer Beiträge zur Weltraumforschung und -forschung wider. Das Unternehmen freut sich über die potenziellen Entdeckungen, die sich aus ihrem Beitrag ergeben können.

Mirion Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Strahlensicherheit, Wissenschaft und Medizin. Sie bieten bewährte Strahlenschutztechnologien für wichtige Arbeiten in Forschungs- und Entwicklungslabors, kritischen Nuklearanlagen und im Gesundheitswesen. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta, ist in 12 Ländern tätig und beschäftigt rund 2,700 Mitarbeiter.

Quelle: Mirion Technologies