Ein Einblick in Ganymeds ozeanische Geheimnisse: Junos neueste Erkenntnisse

Die NASA-Raumsonde Juno hat auf Ganymed, Jupiters größtem Mond, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und Licht auf die verborgenen Wunder unter seiner eisigen Hülle geworfen. Mithilfe von Daten des Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) haben Forscher Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed identifiziert und damit die Existenz eines riesigen inneren Ozeans weiter bestätigt.

Frühere Beobachtungen von anderen NASA-Missionen und dem Very Large Telescope (VLT) des European Southern Observatory deuteten auf das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen hin, es fehlte jedoch die nötige räumliche Auflösung für eine schlüssige Bestimmung. Während seines nahen Vorbeiflugs im Juni 2021 nahm Junos JIRAM-Instrument jedoch Infrarotbilder und Spektren der Mondoberfläche mit beispielloser Detailgenauigkeit auf.

Die bei dieser Begegnung gewonnenen hochauflösenden Daten enthüllten die einzigartigen spektralen Eigenschaften verschiedener Nicht-Wassereis-Materialien. Zu den wichtigsten nachgewiesenen Verbindungen gehörten hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde. Diese Funde bieten wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung Ganymeds und liefern verlockende Hinweise auf seine geologische Geschichte.

„Wir fanden die größte Menge an Salzen und organischen Stoffen in den dunklen und hellen Gebieten in Breitengraden, die durch das Magnetfeld geschützt sind. „Das deutet darauf hin, dass wir die Überreste einer Tiefsee-Sole sehen, die die Oberfläche dieser gefrorenen Welt erreicht hat“, erklärte Scott Bolton, Junos leitender Forscher vom Southwest Research Institute in San Antonio.

Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Verständnis der komplexen Chemie von Ganymed, sondern ergänzt auch die wachsende Zahl an Beweisen, die die Existenz unterirdischer Ozeane in eisigen Monden im gesamten Sonnensystem belegen. Europa, ein weiterer Jupitermond, soll ebenfalls einen Ozean unter seiner Eiskruste beherbergen und stand im Mittelpunkt von Junos Untersuchungen.

Während Juno seine Mission fortsetzt, bereitet es sich auf eine bevorstehende Begegnung mit Io vor, einem der Jupitermonde, der für seine intensive vulkanische Aktivität bekannt ist. Dieser für den 30. Dezember geplante Vorbeiflug wird die Raumsonde auf nur 932 Kilometer an die explosive Oberfläche von Io heranbringen. Die aus dieser Begegnung gewonnenen Erkenntnisse werden mit Spannung erwartet, da sie zu unserem Verständnis volatiler Prozesse im Sonnensystem beitragen werden.

