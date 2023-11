Neue Meilensteine ​​bei der Herbstversammlung 2023 erreicht: Pioniere der Wissenschaft und Kunst feiern

Während der Herbstkonvokation 2023 am Place des Arts gingen etwa 1,000 Studierende über die Bühne der Salle Wilfrid-Pelletier, um ihre wohlverdienten Abschlüsse entgegenzunehmen. Die Universität nutzte diese Gelegenheit, um herausragende Persönlichkeiten für ihre bemerkenswerten Beiträge zu Wissenschaft und Kunst auszuzeichnen.

Eine dieser Personen, die während der Morgenzeremonie geehrt wurden, war MiMi Aung, der der renommierte Doktor der Wissenschaften honoris causa verliehen wurde. Aung, ein bahnbrechender Raumfahrtingenieur, schrieb Geschichte, als er am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA arbeitete. Sie leitete die Entwicklung und den erfolgreichen Flug des ersten Flugzeugs, das einen motorisierten und kontrollierten Flug auf einem anderen Planeten ermöglichte. Das bahnbrechende Flugzeug namens „Ingenuity“ startete in der dünnen Atmosphäre des Mars und blieb beeindruckende 39 Sekunden in der Luft. Im Vergleich dazu dauerte der erste Flug der Gebrüder Wright auf der Erde nur 12 Sekunden. Aungs Einfallsreichtum hat in den letzten Jahren zu über 60 erfolgreichen Missionen für „Ingenuity“ geführt. Um ihren Horizont zu erweitern, wechselte Aung kürzlich als Leiterin des technischen Programmmanagements zum Project Kuiper von Amazon, wo sie den weltweiten Breitband-Internetzugang über ein Satellitennetzwerk in einer erdnahen Umlaufbahn verbessern möchte.

Bei der Einberufungszeremonie am Nachmittag ehrte die Universität Robert Houle, einen Künstler und McGill-Absolventen, mit dem angesehenen Titel eines Doctor of Laws, honoris causa. Houles Reise als Überlebender einer Internatsschule führte ihn dazu, Trost zu finden und sich durch Malen und Zeichnen auszudrücken. In den letzten fünf Jahrzehnten hat er sich zu einer der herausragenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen kanadischen Kunst entwickelt. Houle hat sein Leben dem Eintreten für die Anerkennung indigener Künstler und der Etablierung indigener Führung in akademischen und kulturellen Institutionen gewidmet. Insbesondere wurde er der erste Kurator für zeitgenössische indigene Kunst am Canadian Museum of Civilization und war außerdem der erste Professor für indigene Studien am Ontario College of Art and Design. Houles außergewöhnliche Beiträge zur kanadischen Kunst haben ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter den Janet Braide Memorial Award für herausragende Leistungen in der kanadischen Kunstgeschichte, den er zweimal gewonnen hat.

Die Herbstversammlung 2023 feierte die Leistungen dieser bemerkenswerten Persönlichkeiten, die die Grenzen von Wissenschaft und Kunst verschoben haben. Ihre wirkungsvollen Beiträge werden zukünftige Generationen zweifellos dazu inspirieren, neue Höhen zu erreichen und selbst bleibende Hinterlassenschaften zu hinterlassen.

FAQ

Was ist honoris causa?

Honoris causa ist ein lateinischer Begriff, der einen Ehrentitel bezeichnet, der von einer Universität oder Institution verliehen wird, ohne dass der Empfänger die üblichen akademischen Anforderungen erfüllt hat.

Wer ist MiMi Aung?

MiMi Aung ist ein bahnbrechender Raumfahrtingenieur, der die Entwicklung und den Flug des ersten Flugzeugs mit dem Namen „Ingenuity“ leitete, um einen motorisierten und kontrollierten Flug auf einem anderen Planeten zu ermöglichen.

Wer ist Robert Houle?

Robert Houle ist ein Künstler, Überlebender einer Internatsschule und eine herausragende Persönlichkeit der zeitgenössischen kanadischen Kunst. Er ist bekannt für sein unermüdliches Eintreten für indigene Künstler und seine Führungsqualitäten in akademischen und kulturellen Institutionen.