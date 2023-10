Ein atemberaubendes himmlisches Ereignis: Ringförmige Sonnenfinsternis, die den Himmel ziert

Am Samstag werden Millionen von Himmelsbeobachtern in einem großen Teil der Vereinigten Staaten die Gelegenheit haben, Zeuge einer faszinierenden ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden, bei der ein strahlender Feuerring die Sonne umgibt. Der direkte Weg der Sonnenfinsternis wird acht Bundesstaaten durchqueren, von Oregon bis Texas. Aber auch ohne den Feuerring kann in allen 41 übrigen Kontinentalstaaten, einschließlich Alaska, zumindest eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Die NASA wird das Ereignis per Livestream übertragen und den Zuschauern einen Einblick durch Teleskope ermöglichen, die entlang des Verlaufs der Sonnenfinsternis positioniert sind. Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert, dies jedoch an oder in der Nähe seines am weitesten von unserem Planeten entfernten Punktes. Dadurch erscheint der Mond kleiner als die Sonne und verdunkelt sie nicht vollständig, wodurch ein Bild entsteht, bei dem eine dunkle Scheibe auf einer größeren, helleren Scheibe ruht und die Illusion eines feurigen Rings entsteht.

Die NASA hat betont, wie wichtig es ist, der Sicherheit während der Veranstaltung Priorität einzuräumen, und rät Einzelpersonen, die direkte Beobachtung der Sonnenfinsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille, einen Sonnenbetrachter oder Sonnenfilter an einem Teleskop zu vermeiden. Auch alternative Beobachtungsmethoden, etwa die Verwendung eines Lochprojektors, werden von der Raumfahrtbehörde empfohlen.

Um diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, nutzen Wissenschaftler die Sonnenfinsternis, um die Auswirkungen eines plötzlichen Rückgangs des Sonnenlichts auf die obere Atmosphäre zu untersuchen. Drei „Höhenforschungsraketen“ der NASA werden vom Raketenstützpunkt White Sands in New Mexico in die Schattenzone der Sonnenfinsternis abgefeuert, um atmosphärische Veränderungen zu dokumentieren.

Nach einem früheren Auftritt über Alaska wird die ringförmige Sonnenfinsternis gegen etwa 9:13 Uhr PT erstmals in Zentral- und Südoregon sichtbar. Anschließend wird es auf einer südöstlichen Flugbahn durch Teile von Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah, Arizona und New Mexico fahren, bevor es weite Teile von Texas und den Golf von Mexiko erreicht. Die Dauer der Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich etwa eine Stunde betragen. Auch Länder in Mittel- und Südamerika, von Belize bis Brasilien, sowie die Halbinsel Yucatan werden den Weg der Ringförmigkeit erleben.

