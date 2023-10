Das James-Webb-Weltraumteleskop enthüllt die Verbreitung von Scheibengalaxien im frühen Universum

By

Ein internationales Forscherteam, darunter Wissenschaftler der University of Manchester und der University of Victoria, hat mithilfe des James Webb-Weltraumteleskops eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ihre Forschung hat ergeben, dass Galaxien, die unserer eigenen Milchstraße ähneln, im gesamten Universum vorherrschen und viel häufiger vorkommen als bisher angenommen. Die Erkenntnisse des Teams stellen bestehende Theorien über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien in Frage.

Die im Astrophysical Journal veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie zeigt, dass Scheibengalaxien, die im frühen Universum als selten galten, in diesem Zeitraum tatsächlich zehnmal häufiger vorkommen. Lange glaubte man, dass diese neu entstandenen Galaxien bis mindestens sechs Milliarden Jahre nach dem Urknall keine erkennbaren Strukturen wie Spiralarme, Balken oder Ringe besaßen. Die neuen Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass diese Merkmale bereits 10 Milliarden Jahre nach der Geburt des Universums entstanden sein könnten.

Die Studie, die fast 4,000 Galaxien aus dem frühen Universum klassifizierte, kategorisierte sie anhand ihrer Form und Struktur. Das Team stellte fest, dass der Probensatz aus Scheibengalaxien, Punktquellen und Sphäroiden bestand. Galaxien in der letzteren Gruppe zeigten Anzeichen von Verschmelzungen mit anderen Galaxien und Ausbrüchen der Sternentstehung, was auf eine strukturierte Natur hindeutet.

Die Entdeckung stellt bestehende Theorien über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien in den letzten 10 Milliarden Jahren in Frage. Christopher Conselice, Astronomieprofessor an der Universität Manchester und Mitautor der Studie, erklärte, dass Astronomen nun ihr Verständnis der frühen Entwicklung von Galaxien überdenken müssen.

Der Hauptautor Leonardo Ferreira von der University of Victoria betonte die Bedeutung des James Webb-Weltraumteleskops für diese Forschung und erklärte, dass seine Fähigkeit, so viele Scheibengalaxien im frühen Universum zu finden, die Leistungsfähigkeit des Instruments zeige und darauf hindeutet, dass sich Galaxienstrukturen viel früher als zuvor gebildet hätten geglaubt.

Diese bahnbrechende Studie ebnet den Weg für neue Ideen und Theorien über die Entwicklung von Galaxien im Laufe der Geschichte des Universums.

