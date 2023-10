Forscher untersuchen Auswirkungen zeitlich variierender Wellenmechanik

By

Forscher der Universität Tampere und der Universität Ostfinnland haben eine Studie zur zeitlich veränderlichen Wellenmechanik in der Photonik durchgeführt. Sie wollten definieren, wie zeitlich veränderliche Medien Wellenphänomene beeinflussen, und untersuchten die Änderungen, die an der Standardwellengleichung vorgenommen werden, wenn die Geschwindigkeit einer Welle nicht konstant ist. Das Team entwickelte eine Beschleunigungswellengleichung, die Änderungen der Geschwindigkeit einer Welle im Laufe der Zeit berücksichtigt.

Zunächst stießen die Forscher bei der Lösung der Gleichung auf Herausforderungen, stellten jedoch fest, dass das Verhalten der Lösung dem relativistischer Phänomene ähnelte. Sie fanden heraus, dass eine konstante Referenzgeschwindigkeit, etwa die Vakuumlichtgeschwindigkeit, notwendig war, um Lösungen zu erzeugen, die dem erwarteten Verhalten entsprachen. Diese Forschung führte zur Entdeckung des „Pfeils der Zeit“, der anhand der sich beschleunigenden Wellen eine genau definierte Richtung der Zeit festlegt. Die Forscher beobachteten, dass die Beschleunigungswellengleichung nur Lösungen zuließ, bei denen die Zeit vorwärts, nicht aber rückwärts verlief.

Darüber hinaus untersuchte die Studie die Energie- und Impulserhaltung in kontinuierlichen Wellen über Grenzflächen hinweg. Die Impulserhaltung im Licht war Gegenstand einer Debatte, die als Abraham-Minkowski-Kontroverse bekannt ist. Durch ihre Forschung stellten die Wissenschaftler fest, dass relativistische Effekte eine Rolle bei der Impulserhaltung von Wellen spielen. Sie führten die Illusion der Nichterhaltung auf eine Längenkontraktion zurück, die durch die Zeitdilatation der Welle in einem materiellen Medium verursacht wurde.

Die Beschleunigungswellengleichung hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und kann bei der analytischen Modellierung kontinuierlicher Wellen eingesetzt werden, sogar in zeitlich veränderlichen Materialien. Es ermöglicht Forschern, Szenarien zu untersuchen, die bisher nur numerisch lösbar waren. Ein solches Szenario betrifft einen ungeordneten photonischen Zeitkristall, eine hypothetische Substanz, in der Wellen exponentiell langsamer werden und gleichzeitig Energie gewinnen. Der Formalismus des Teams zeigte, dass die Energieänderung in diesen Fällen auf die gekrümmte Raumzeit zurückzuführen ist, die die Welle erfährt.

Diese Studie trägt dazu bei, das Verständnis zeitlich veränderlicher Medien und ihrer Auswirkungen auf Wellenphänomene zu verbessern. Es beleuchtet auch die grundlegenden Eigenschaften der Natur, einschließlich der festen Richtung der Zeit und der Impulserhaltung in Wellen. Weitere Forschung auf diesem Gebiet könnte zu bedeutenden Innovationen in der Photonik und darüber hinaus führen.

