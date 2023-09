Wandernde Buckelwale verhalten sich spielerisch mit Algen

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass wandernde Buckelwale spielerisch mit Algen umgehen. Dr. Olaf Meynecke vom Coastal and Marine Research Center der Griffith University beobachtete zuvor, wie Wale sich in sandigen Untergründen wälzten, um möglicherweise abgestorbene Hautzellen und Parasiten zu entfernen. Nun konzentriert sich seine neueste Studie auf die Interaktion von Bartenwalen, insbesondere Buckelwalen, mit Tang- und Algenbüscheln.

Die Studie mit dem Titel „What's at Play: Buckelwal-Interaktion mit Meeresalgen ist ein globales Phänomen“ hebt hervor, dass dieses Verhalten bei verschiedenen Populationen weltweit konsistent ist. Dr. Meynecke analysierte Luftbeobachtungen an der Ostküste Australiens und dokumentierte Interaktionen aus der ganzen Welt. An den Interaktionen waren 163 Bartenwale beteiligt, wobei Buckelwale am häufigsten vorkamen.

Für dieses Verhalten gibt es laut Dr. Meynecke zwei plausible Theorien: Spiel und Selbstmedikation. Die Wale können sich zwar spielerisch mit Algen verhalten, aber es könnte auch zusätzliche Vorteile mit sich bringen, wie z. B. Lernen, Sozialisierung, Entfernung von Ektoparasiten und Hautbehandlung durch die antibakteriellen Eigenschaften von Braunalgen.

Die Identifizierung dieses Verhaltens in verschiedenen Populationen ist von entscheidender Bedeutung, um die Lebensraumpräferenzen von Buckelwalen zu verstehen und Licht auf die komplexen Verhaltensweisen zu werfen, die sie zeigen. Diese Forschung zeigt, dass es noch viel über diese großartigen Kreaturen zu lernen gibt.

Quelle: Jan-Olaf Meynecke et al., What's at Play: Humpback Whale Interaction with Seaweed Is a Global Phenomenon, Journal of Marine Science and Engineering (2023).

Quelle: Griffith University (Phys.org)

Definitionen:

– Bartenwale: Wale, die Bartenplatten anstelle von Zähnen haben und sich durch Filter von kleinen Organismen ernähren.

– Ektoparasiten: Parasiten, die auf der Außenoberfläche ihres Wirts leben.

Zitat:

Phys.org. „Wandernde Buckelwale auf der ganzen Welt gesehen, wie sie sich in Algen rollen und mit ihnen spielen.“ Phys.org, 27. September 2023.

(Keine URL im Quellartikel angegeben)