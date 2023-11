Archäologische Entdeckung enthüllt, dass die alten Menschen in Südafrika Schuhe trugen

Archäologen haben kürzlich an der Kapküste Südafrikas eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der frühen technischen Fortschritte des Menschen in Frage stellt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass alte Menschen während der Mittelsteinzeit, einer Zeit, die in der afrikanischen Vorgeschichte auch als Mesolithikum bezeichnet wird, Schuhe getragen haben könnten. Diese Entdeckung, die auf die Zeit vor 75,000 bis 150,000 Jahren zurückgeht, weist auf die Möglichkeit hin, dass die Menschen der Antike über eine größere kognitive Komplexität verfügten als bisher angenommen.

Die frühesten bekannten Schuhe sind nach früheren archäologischen Funden erst etwa 6,000 Jahre alt und wurden in Teilen Europas gefunden. Bisher ging man davon aus, dass die Menschen in Südafrika erst vor etwa 2,000 Jahren Schuhe trugen. Allerdings stellen neue Erkenntnisse entlang der südafrikanischen Kapküste diese Annahme in Frage. Spurenfossilien auf Paläooberflächen haben ergeben, dass es sich laut Experten um menschliche Fußabdrücke handelt, die mit einer groben schuhähnlichen Hülle überzogen sind.

Bernhard Zipfel, ein Forscher an der University of Witwatersrand, dem Institut für Evolutionsstudien in Johannesburg, erklärt, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass alte Menschen, die während der Mittelsteinzeit ihre Fußabdrücke an der Kapküste hinterließen, wahrscheinlich eine Art frühes Schuhwerk trugen. Das felsige Gelände entlang der Küste hätte einen Fußschutz erforderlich gemacht, um tödliche Verletzungen zu vermeiden.

Die Art der Schuhe, die die alten Menschen trugen, ist aufgrund der Vergänglichkeit der verwendeten Materialien noch ungewiss. Im Gegensatz zu Steinartefakten zersetzen sich Schuhe aus organischen Materialien schnell und werden wahrscheinlich nicht Tausende von Jahren überleben. Forscher nutzen jedoch Spurenfossilien, um die Schuhe unserer Vorfahren zu untersuchen. Zu den Spurenfossilien gehören die Abdrücke antiker Fußabdrücke, Körperabdrücke und andere Beweise, die Einblicke in das Leben in der Antike geben können.

Aufgrund des Aussehens der Spurenfossilien vermutet Zipfel, dass die antiken Schuhe „Plakkies“ oder Flip-Flops am ähnlichsten sind. Die Ähnlichkeiten zwischen den Spurenfossilien und den Sandalen, die das San-Volk, die ältesten Bewohner des südlichen Afrikas, trugen, stützt diese Hypothese zusätzlich.

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, führten Zipfel und seine Kollegen Experimente durch, bei denen sie moderne Reproduktionen verschiedener alter Schuhtypen trugen, während sie an denselben Stränden entlang spazierten, an denen diese in Schuhen gekleideten Individuen einst umherstreiften. Der Vergleich der Spurenfossilien mit den durch die Reproduktionen erzeugten modernen Spuren ergab signifikante Korrelationen, was die Forscher dazu veranlasste, mindestens drei verschiedene Spuren zu identifizieren, die von Menschen mit antikem Schuhwerk hinterlassen wurden.

Obwohl noch einige Fragen offen sind und weitere Forschung erforderlich ist, glauben Zipfel und sein Team, dass ihre Entdeckungen zu unserem Verständnis darüber beitragen, wann Menschen zum ersten Mal Schuhe trugen. Diese Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass die Region im südlichen Afrika eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung kognitiver und praktischer Fähigkeiten der alten Menschen spielte. Die von Zipfel und seinen Kollegen durchgeführten Forschungen bieten wertvolle Einblicke in die technologischen Fortschritte unserer frühen Vorfahren und werfen ein neues Licht auf die Komplexität ihrer kognitiven Fähigkeiten.

