Studie findet mögliche Anpassung an Mikroplastik bei Wirbellosen

By

Eine neue von Forschern der Griffith University durchgeführte Studie hat die Auswirkungen der Mikroplastikbelastung auf ein in Sedimenten lebendes Wirbelloses, insbesondere das Süßwasser-Makrowirbellose Chironomus tepperi, untersucht. Die Studie mit dem Titel „Metabolomische Reaktionen bei benthischen Süßwasserwirbellosen, Chironomus tepperi, ausgesetzt gegenüber Polyethylen-Mikroplastik: Eine Untersuchung über zwei Generationen“ ist die erste ihrer Art, die die Metabolomik von C. tepperi als Reaktion auf Mikroplastik-Exposition untersucht.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die „Eltern“-Generation von C. tepperi zwar negative Auswirkungen auf Überleben, Wachstum und Schlüpfen hatte, die nachfolgende „Kind“-Generation jedoch keine negativen Auswirkungen aufwies. Dies deutet auf das Potenzial einer Anpassung als Reaktion auf Mikroplastik hin.

Metabolitenprofile in der Elterngeneration deuteten darauf hin, dass die Aufnahme von Mikroplastik die Nahrungsaufnahme oder Nährstoffaufnahme hemmen könnte, was zu den beobachteten negativen Auswirkungen führen könnte. Allerdings zeigten die Larven unter nicht exponierten Bedingungen keine Unterschiede im Überlebens- oder Metabolitenprofil, was darauf hindeutet, dass sich die Auswirkungen nicht auf die nächste Generation übertrugen.

Die Auswirkungen dieser Ergebnisse sind erheblich, da Mikroplastik in Süßwasserumgebungen, einschließlich Sedimenten, ein wachsendes Problem darstellt. Trotz der bekannten Aufnahme von Mikroplastik durch Wasserorganismen liegen nur begrenzte Informationen über die Auswirkungen von Mikroplastik auf in Sedimenten lebende Wirbellose vor, insbesondere über mehrere Generationen und bei realistischen Umweltkonzentrationen.

Die Studie beleuchtet nicht nur die tödlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf C. tepperi, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in die möglichen physiologischen Reaktionen und Anpassungen von Organismen auf die Aufnahme von Mikroplastik. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um die Anpassungsmechanismen und die langfristigen Auswirkungen höherer Mikroplastikkonzentrationen zu verstehen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und Erforschung der Auswirkungen von Mikroplastik auf aquatische Ökosysteme sowie des Potenzials für Organismen, sich an diese Stressfaktoren anzupassen.

Quelle:

– Hsuan-Cheng Lu et al, Metabolomische Reaktionen bei benthischen Süßwasserwirbellosen, Chironomus tepperi, exponiert gegenüber Polyethylen-Mikroplastik: Eine Untersuchung über zwei Generationen, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132097

– Zitat: Mikroplastikaufnahme unter dem Mikroskop bei Wirbellosen (2023, 27. September) Abgerufen am 27. September 2023 von [Link zum Quellartikel – HTML-Tags entfernen]