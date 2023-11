Wissenschaftler entwickeln Methode zur Lokalisierung von Mikroplastikpartikeln im Boden

By

In einer neuen Forschungsarbeit der Universität Potsdam und des HZB ist es erstmals gelungen, eine Methode zur präzisen Lokalisierung von Mikroplastikpartikeln im Boden zu entwickeln. Mikroplastikverschmutzung ist zu einem erheblichen Umweltproblem geworden. Zu den Quellen gehören Reifenabrieb, Kunstrasen, Kosmetika, Waschpulver, Kleidung, Einwegmasken, Plastiktüten und andere Abfälle, die in die Umwelt gelangen.

Das Team nutzte eine Kombination aus Neutronen- und Röntgenanalysen, um 3D-Tomographien von Bodenproben zu erstellen und so die Ablagerung von Mikroplastikpartikeln und die Auswirkungen auf Bodenstrukturen zu visualisieren. Die Neutronentomogramme identifizierten Mikroplastikpartikel eindeutig, während die Röntgentomographie Einblicke in die Anordnung mineralischer Partikel und deren Strukturbildung lieferte. Durch die Überlagerung der beiden Tomographien konnten die Forscher die Größe und Form der Mikroplastikpartikel abschätzen und die durch ihre Anwesenheit verursachten Veränderungen der Bodenstruktur beurteilen.

Zur Validierung der Methode wurden Bodenproben hergestellt, die künstliche Mikroplastikpartikel enthielten, sowie Proben, in denen Lupinenwurzeln in Gegenwart von Mikroplastik beobachtet wurden. Die Ergebnisse waren aussagekräftig und zeigten, wie Mikroplastikfragmente, beispielsweise aus Mulchfolien, die beim Spargelanbau verwendet werden, den Wasserfluss verändern und Risse in der Bodenmatrix erzeugen können. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der hydraulischen Eigenschaften und der Wasserspeicherkapazität des Bodens auf, insbesondere angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Dürren und Starkregen aufgrund des Klimawandels.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die systematischen Auswirkungen von Mikroplastik auf den Boden und seine Fähigkeit, sich an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen, zu untersuchen. Die Studie eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Verteilung und Wirkung von Mikroplastikpartikeln im Boden und liefert wertvolle Erkenntnisse für Umweltschutzbemühungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind Mikroplastikpartikel?

Mikroplastikpartikel sind kleine Kunststofffragmente mit einer Größe von weniger als 5 mm. Sie können aus verschiedenen Quellen stammen, darunter Kunststoffabfälle, industrielle Prozesse und Produkte wie Kosmetika und Kleidung.

F: Wie wirken sich Mikroplastikpartikel auf die Umwelt aus?

Die Verschmutzung durch Mikroplastik hat schädliche Auswirkungen auf Ökosysteme und Wildtiere. Es kann Gewässer, Böden und sogar die Luft, die wir atmen, verunreinigen. Meeresorganismen können Mikroplastik mit Nahrung verwechseln, was zur Aufnahme und möglichen Übertragung von Giftstoffen in die Nahrungskette führt.

F: Welche Bedeutung hat die Lokalisierung von Mikroplastikpartikeln im Boden?

Die Lokalisierung von Mikroplastikpartikeln im Boden ist entscheidend für das Verständnis ihrer Verteilung, ihrer möglichen Auswirkungen auf die Bodenstrukturen und der allgemeinen Gesundheit von Ökosystemen. Diese Informationen können dazu beitragen, gezielte Lösungen zur Reduzierung der Mikroplastikbelastung und zur Abmilderung ihrer Folgen zu entwickeln.

F: Wie wurde die Studie durchgeführt?

Die Studie nutzte eine Kombination aus Neutronen- und Röntgenanalysen, um 3D-Tomographien von Bodenproben zu erstellen. Die Neutronentomogramme identifizierten Mikroplastikpartikel, während die Röntgentomographie Einblicke in die Anordnung mineralischer Partikel und strukturelle Veränderungen im Boden lieferte.

F: Welche Implikationen haben die Ergebnisse?

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Bodenstruktur und die hydraulischen Eigenschaften zu untersuchen, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Verständnis dieser Auswirkungen wird bei der Entwicklung von Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen von Mikroplastik auf die Bodengesundheit und das Wassermanagement hilfreich sein.