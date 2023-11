Der Nachweis von Mikroplastik in Wolken gibt Anlass zur Sorge über Wettermuster

Die Verschmutzung durch Mikroplastik ist zu einem weit verbreiteten Problem geworden, dessen Präsenz von den Ozeanen bis zu den Berggipfeln beobachtet wird. Jetzt hat eine neue Studie Mikroplastik in Wolken entdeckt, was Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf das Wettergeschehen aufkommen lässt. Diese winzigen Kunststofffragmente, die kleiner als fünf Millimeter sind, stammen aus häufig verwendeten Produkten wie Kleidung, Verpackungen und Autoreifen. Sobald sie in die Umwelt gelangen, können sie durch die Luft reisen und an unerwarteten Orten landen.

Die von Yan Wang geleitete und von der American Chemical Society veröffentlichte Studie wies Mikroplastik in Wolkenproben vom Berg Tai im Osten Chinas nach. Die Forscher fanden heraus, dass tiefer gelegene, dichtere Wolken höhere Mengen an Mikroplastik enthielten, das aus gängigen Polymeren wie Polyethylenterephthalat und Polypropylen besteht. Das Mikroplastik in diesen Wolken war typischerweise kleiner als 100 Mikrometer, konnte sich aber bis zu 1,500 Mikrometer ausdehnen. Insbesondere älteres und raueres Mikroplastik enthielt auf seiner Oberfläche zusätzliche Substanzen wie Blei, Quecksilber und Sauerstoff, die die Wolkenbildung begünstigen könnten.

Mithilfe von Computermodellen konnten die Forscher den Ursprung dieses Mikroplastiks auf Gebiete im Landesinneren und nicht auf Ozeane oder benachbarte Berge zurückführen. Laborexperimente zeigten außerdem, dass Mikroplastik, das wolkenähnlichen Bedingungen ausgesetzt ist, Veränderungen in Größe und Textur erfährt und mehr blei-, quecksilber- und sauerstoffhaltige Gruppen ansammelt. Dies deutet darauf hin, dass Wolken Mikroplastik auf eine Weise verändern, die möglicherweise die Wolkenbildung und die Verteilung luftgetragener Metalle beeinflusst.

Diese Entdeckung unterstreicht die wachsende Besorgnis über die allgegenwärtige Natur der Mikroplastikverschmutzung und ihre unvorhergesehenen Auswirkungen auf die Umwelt. Während weitere Forschung erforderlich ist, um das volle Ausmaß der Auswirkungen von Mikroplastik auf Wolken und Wetter zu verstehen, ist es klar, dass Mikroplastik erhebliche Risiken für die Umwelt und die Gesundheit birgt. Sie können von Meeres- und Landtieren aufgenommen werden und zu körperlichen Schäden und Verdauungsblockaden führen. Die in diesen Kunststoffen enthaltenen Chemikalien können giftig sein und sich in der Nahrungskette anreichern, was Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Gesundheit des Ökosystems haben kann. Darüber hinaus kann Mikroplastik in menschliche Nahrungsquellen gelangen, insbesondere in Meeresfrüchte, was Bedenken hinsichtlich möglicher langfristiger gesundheitlicher Auswirkungen aufkommen lässt.

Da Mikroplastik über Hunderte von Jahren in der Umwelt verbleibt, stellt ihre Anreicherung ein wachsendes Problem dar. Sie können Umweltschadstoffe aufnehmen und konzentrieren, die dann auf Organismen übertragen werden und verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen können. Mikroplastik beeinträchtigt auch die Bodengesundheit, die Wasserqualität und sogar die Luftqualität und kann vom Menschen eingeatmet werden. Die laufende Forschung untersucht, wie Mikroplastik mit dem Klimawandel interagiert, einschließlich ihrer Rolle bei der Wolkenbildung und möglichen Auswirkungen auf Wettermuster.

FAQ

Was ist Mikroplastik?

Mikroplastik sind winzige Kunststofffragmente, die kleiner als fünf Millimeter sind und aus häufig verwendeten Produkten wie Kleidung, Verpackungen und Autoreifen stammen.

Wie wird Mikroplastik in Wolken nachgewiesen?

In einer Studie der American Chemical Society sammelten Forscher Wolkenproben vom Berg Tai im Osten Chinas und entdeckten Mikroplastik in den Wolken.

Welche Gefahren gehen mit Mikroplastik einher?

Zu den Hauptgefahren im Zusammenhang mit Mikroplastik gehören die Auswirkungen auf die Tierwelt, Risiken für die menschliche Gesundheit, die Persistenz in der Umwelt, chemische Kontamination, Auswirkungen auf die Bodengesundheit, Partikel in der Luft, Probleme mit der Wasserqualität und mögliche Wechselwirkungen mit dem Klimawandel.

Ist mehr Forschung zu Mikroplastik nötig?

Ja, die Forscher betonen, dass weitere Forschung erforderlich ist, um das Ausmaß der Auswirkungen von Mikroplastik auf Wolken und Wetter sowie ihre Gesamtauswirkungen auf die Umwelt vollständig zu verstehen.