Mikroplastik verunreinigt abgelegene Höhle in Missouri, wie eine Studie zeigt

Laut einer Studie von Wissenschaftlern, die von Studenten gesammelte Proben analysierten, wurde im Cliff Cave-System in Missouri eine Mikroplastik-Kontamination entdeckt. Dieser Befund ist besonders alarmierend, da die Höhle vor der Forschung drei Jahrzehnte lang nicht von Menschen betreten worden war. Unter Mikroplastik versteht man Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 5.0 Millimetern (0.2 Zoll), wobei solche, die zu klein sind, um sichtbar zu sein, erheblichen Schaden anrichten können. Das Vorhandensein von Mikroplastik in unserer Nahrungsversorgung und der natürlichen Umwelt kann katastrophale Folgen haben.

Dr. Elizabeth Hasenmueller von der St. Louis University und ihr Team beschlossen, das Cliff Cave-System im Rahmen eines Projekts für ihre Studenten zu untersuchen. Die meisten bisherigen Forschungen zu Mikroplastik konzentrierten sich auf Oberflächengewässer wie Ozeane und Süßwassersysteme, die Analyse unterirdischer Umgebungen wurde jedoch weitgehend vernachlässigt. Das Forschungsteam entdeckte Mikroplastik im gesamten Höhlensystem, mit den höchsten Konzentrationen in der Nähe des Eingangs und im Sediment.

Es wurde festgestellt, dass Mikroplastik bei Überschwemmungen zusammen mit überschüssigem Wasser in das Höhlensystem transportiert wird. Das Team fand sogar ein mit Überschwemmungsschutt vermischtes Chipspaket. Bei normalem Wasserfluss zählten die Forscher durchschnittlich 9.2 Mikroplastikteile pro Liter (35 pro Gallone), bei Überschwemmungen stieg diese Zahl jedoch auf 81.3 pro Liter.

Die Forscher stellten fest, dass Karstgebiete, die sich gut für die Bildung von Höhlen eignen, aufgrund des schnellen Wassertransports durch diese Systeme besonders anfällig für Mikroplastikverschmutzung sind. Es ist wichtig zu beachten, dass 9 Prozent der Weltbevölkerung auf Wasser aus Karstgrundwasserleitern angewiesen sind. Sobald das Hochwasser zurückgeht, verbleibt das Mikroplastik in den Sedimenten in höheren Konzentrationen als im Wasser. Das Team fand in den Sedimenten etwa 843 Mikroplastikteile pro Kilogramm (383 pro Pfund).

Während die Herkunft des in der Höhle gefundenen Mikroplastiks nicht immer identifiziert werden konnte, deuten frühere Untersuchungen darauf hin, dass die Bevölkerungsdichte rund um St. Louis, das in der Nähe der Höhle liegt, ein wesentlicher Faktor für die lokalen Mikroplastikkonzentrationen ist. Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Notwendigkeit, die Produktion und den Verbrauch von Kunststoffen auf gesellschaftlicher Ebene zu reduzieren und das Problem der Freisetzung von Mikroplastikfasern aus synthetischen Textilien anzugehen. Das Vorhandensein von Mikroplastik im Höhlensystem könnte sich möglicherweise auf die Brut- und Überlebensraten von Tieren wie Fledermäusen und Amphibien auswirken, die diese Höhlen bewohnen.

