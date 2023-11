Neue Studie untersucht die Rolle von Mikroplastik bei Wolkenbildung und Wetter

By

Laut einer neuen Studie, die in der Zeitschrift Environmental Science & Technology Letters veröffentlicht wurde, könnten Mikroplastik, die winzigen Partikel, die in verschiedenen Umgebungen auf der ganzen Welt schnell gefunden werden, eine Rolle bei Wolkenbildung und Wetter spielen. Diese Plastikteile, die kleiner als fünf Millimeter sind, stammen aus Alltagsgegenständen wie Kleidung, Verpackungen und Autoreifen.

Forscher haben Mikroplastik nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch in den Tiefen der Meere, im Schnee auf Bergen und sogar in der Luft über Städten nachgewiesen. Während die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema voranschreitet, untersuchen Experten, wie diese Partikel mit Wolken interagieren und möglicherweise Wettermuster beeinflussen.

Zur Herstellung der Mikroplastikpartikel wurden unter anderem Polyethylenterephthalat, Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol und Polyamid verwendet. Die Größe der Partikel variierte, wobei die meisten weniger als 100 Mikrometer maßen, einige jedoch eine Länge von bis zu 1,500 Mikrometern erreichten. Wissenschaftler beobachteten, dass bei älteren und raueren Partikeln tendenziell mehr Blei, Quecksilber und Sauerstoff an der Oberfläche hafteten. Diese zusätzlichen Stoffe könnten möglicherweise die Wolkenbildung unterstützen.

Es wurden Computermodelle erstellt, um die Bewegung von Plastikpartikeln in Wolken zu simulieren, wobei als Fallstudie speziell der Berg Tai ins Visier genommen wurde. Die Modelle zeigten, dass die Hauptquelle für Mikroplastikfragmente der Luftstrom aus dicht besiedelten Binnengebieten war und nicht aus dem Meer oder den nahegelegenen Bergen.

Laborexperimente untermauerten diese Erkenntnisse weiter und zeigten, dass Mikroplastik, das wolkenähnlichen Bedingungen, einschließlich ultraviolettem Licht und gefiltertem Wolkenwasser, ausgesetzt war, kleinere Größen und rauere Oberflächen aufwies als diejenigen, die reinem Wasser oder Luft ausgesetzt waren. Darüber hinaus wies das von wolkenähnlichen Bedingungen betroffene Mikroplastik höhere Konzentrationen an Blei, Quecksilber und sauerstoffhaltigen Gruppen auf. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Wolken Mikroplastik verändern können, was möglicherweise die Wolkenbildung und die Ausbreitung von Metallen in der Luft beeinflusst.

Die Autoren der Studie erkennen an, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die Auswirkungen von Mikroplastik auf Wolken und Wettermuster vollständig zu verstehen. Das Verständnis dieser Prozesse kann zu unserem Wissen über Umweltverschmutzung beitragen und Einblicke in die umfassenderen Auswirkungen der Kunststoffverschmutzung geben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Mikroplastik?

Unter Mikroplastik versteht man winzige Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind. Sie werden aus verschiedenen Alltagsgegenständen generiert, darunter Kleidung, Verpackungen und Autoreifen. Wo kommt Mikroplastik vor?

Mikroplastik wurde in verschiedenen Umgebungen nachgewiesen, darunter in der Atmosphäre, den Ozeanen, Bergen und städtischen Gebieten. Wie kann Mikroplastik Wolkenbildung und Wetter beeinflussen?

Die Studie legt nahe, dass das Vorhandensein von Mikroplastik, insbesondere in Wolken, aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Partikeln und den atmosphärischen Bedingungen die Wolkenbildungsprozesse beeinflussen kann. Das Verständnis dieser Dynamik ist entscheidend, um die Auswirkungen von Mikroplastik auf Wettermuster aufzuklären. Welche Implikationen hat diese Forschung?

Diese Forschung beleuchtet einen weiteren Aspekt der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik. Durch die Untersuchung, wie Mikroplastik mit Wolken interagiert und möglicherweise das Wetter beeinflusst, können Wissenschaftler ein tieferes Verständnis der umfassenderen Folgen der Plastikverschmutzung erlangen.