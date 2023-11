Erforschung der Mikrobiomentwicklung in Seeanemonen

Seeanemonen sind wie alle lebenden Organismen für ihr Überleben auf eine Gemeinschaft von Mikroorganismen angewiesen, die als Mikrobiom bekannt ist. Forscher der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben eine Studie an der Seeanemone Nematostella vectenis durchgeführt, um besser zu verstehen, wie sich das Mikrobiom im Zusammenspiel mit dem Wirt entwickelt.

Das Mikrobiom besteht aus verschiedenen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren, die eine entscheidende Rolle in Prozessen wie Stoffwechsel und Immunabwehr spielen. Ohne ein ausgewogenes Mikrobiom hätten Organismen Schwierigkeiten, wichtige Nährstoffe aufzunehmen und die allgemeine Gesundheit aufrechtzuerhalten.

Das Team konzentrierte sich darauf, die Veränderungen in der Zusammensetzung und im Verhältnis der Mikroorganismen in Nematostella vectenis im Verlauf verschiedener Phasen seines Lebenszyklus zu verstehen. Sie fanden heraus, dass in den frühen Lebensstadien der Wirtsorganismus in erster Linie die Bakteriengemeinschaft kontrolliert. Mit fortschreitender Entwicklung werden jedoch Wechselwirkungen zwischen Bakterien und Bakterien immer wichtiger bei der Gestaltung des Mikrobioms.

Um dieses Phänomen zu untersuchen, führten die Forscher ein Experiment durch, bei dem sie erwachsene Nematostella-Polypen mit Bakteriengemeinschaften rekolonisierten, die Larven, Jungtieren und erwachsenen Polypen entsprachen. Sie beobachteten, dass sich nur die ersten Kolonisatoren, die Bakterien der jüngsten Tiere darstellten, erfolgreich in den erwachsenen Polypen etablierten. Ältere Bakterienstämme hatten Schwierigkeiten, sich anzusiedeln und zu etablieren.

Das Team kam zu dem Schluss, dass der Wirt, wahrscheinlich durch sein angeborenes Immunsystem, die Zusammensetzung der anfänglichen Kolonisatoren kontrolliert. Ab diesem Zeitpunkt wird die Entwicklung des Mikrobioms jedoch hauptsächlich von den Bakterien selbst gesteuert.

Die Forscher untersuchten auch die Stoffwechselnetzwerke der Bakterien, insbesondere wie verschiedene Stämme miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Sie fanden heraus, dass der Abbau des Polysaccharids Chitin für die Erstbesiedler eine zentrale Rolle spielt. Nematostella kann Chitin produzieren, obwohl sie es nicht wie Insekten für die strukturelle Entwicklung benötigt. Dieser Befund legt nahe, dass Chitin am Mikrobiom der Seeanemone beteiligt ist.

Das Verständnis der Mikrobiomentwicklung bei Seeanemonen hat Auswirkungen, die über die Meeresbiologie hinausgehen. Die Ergebnisse könnten für die medizinische Forschung von Bedeutung sein, insbesondere im Hinblick auf die Etablierung eines funktionellen Mikrobioms bei Neugeborenen. Eine ordnungsgemäße Besiedlung mit nützlichen Mikroben in den frühen Entwicklungsstadien ist für das Training des adaptiven Immunsystems und die Vorbeugung von Immunsystem- und Stoffwechselstörungen von entscheidender Bedeutung.

Obwohl weitere Forschung erforderlich ist, liefern diese Erkenntnisse über die Mikrobiomentwicklung bei Seeanemonen wertvolle Erkenntnisse, die auf verschiedene Bereiche angewendet werden können, von ökologischen Studien bis hin zur menschlichen Gesundheit.

