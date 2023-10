Ein Blick in die medizinische Forschung an Bord der Internationalen Raumstation

KENNEDY SPACE CENTER, Florida, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ — Die bevorstehende 29. Commercial Resupply Services-Mission von SpaceX zur Internationalen Raumstation (ISS) soll am 5. November 2023 starten, mit dem Ziel, die medizinische Forschung voranzutreiben Möglicherweise werden neue Wege zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten sowohl auf der Erde als auch im Weltraum gefunden.

An Bord der Mission werden mehrere vom ISS National Laboratory® gesponserte Nutzlasten sein, die eine Reihe von Themen abdecken, von Mikroben und Melaninproduktion bis hin zu Gehirnorganoiden und der Verabreichung von Medikamenten durch Schleim. Ziel jeder Untersuchung ist es, einen Mehrwert für die Menschheit zu schaffen und kommerzielle Möglichkeiten im Bereich der erdnahen Umlaufbahn zu fördern.

Das Naval Research Laboratory wird untersuchen, wie sich die Schwerelosigkeit auf das Verhalten von Mikroben bei der Melaninproduktion auswirkt. Die Studie wird das Potenzial von Mikrogravitation und kosmischer Strahlung bei der Produktion neuer Melaninvarianten untersuchen, die für die Entwicklung neuer Biomaterialien genutzt werden können.

Boeing wird Tests an einer antimikrobiellen Polymeroberflächenbeschichtung durchführen, um deren Wirksamkeit gegen Mikroben an mehreren Stellen innerhalb der ISS zu bewerten. Die Ergebnisse könnten Erkenntnisse zur Minderung von Infektionsrisiken bei zukünftigen Weltraummissionen und auf Weltraumplattformen liefern.

Die US National Science Foundation (NSF) arbeitet mit dem ISS National Lab zusammen, indem sie zwei biotechnologische Untersuchungen finanziert. Ziel der University of California in Santa Barbara ist es, die Rolle des Schleims in den menschlichen Atemwegen zu verstehen und herauszufinden, wie er sich auf die Medikamentenabgabe an die Lunge auswirkt. In der Studie werden mit Gel beschichtete Röhrchen verwendet, um den Transport von Flüssigkeitspfropfen durch die Atemwege zu beobachten und so möglicherweise Modelle zur Medikamentenverabreichung und Therapien für das Atemnotsyndrom bei Säuglingen zu verbessern. Forscher der University of California in San Francisco werden sich mithilfe von 3D-Immun-Lebergewebechips auf die Alterung des Immunsystems und die Regenerationsfähigkeit von Leberzellen konzentrieren. Diese Forschung kann zu Interventionen führen, die den Alterungsprozess verlangsamen und die Leberheilung bei Patienten auf der Erde verbessern können.

Die University of California in San Diego wird die Auswirkungen der Mikrogravitation auf aus Stammzellen gewonnene Gehirnorganoide untersuchen, um Einblicke in die beschleunigte Alterung im Weltraum und den kognitiven Verfall zu gewinnen. Die Ergebnisse könnten zu einem besseren Verständnis neurologischer Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer beitragen und möglicherweise Türen für neue Behandlungen öffnen.

Redwire Space, eine führende Persönlichkeit in der Entwicklung weltraumgestützter Anlagen, wird sein Pharmaceutical In-Space Laboratory nutzen, um Experimente zum Proteinkristallwachstum mithilfe der Mikrogravitation durchzuführen. Durch die Abwesenheit der Schwerkraft können die Kristalle größer und gleichmäßiger wachsen, was möglicherweise die Therapie für Patienten verbessert. Sobald diese Einrichtung vollständig betriebsbereit ist, steht sie der Life-Science-Community für weitere Untersuchungen offen.

Diese bahnbrechenden Untersuchungen werden in einem Webinar vorgestellt, das vom ISS National Lab und der NASA veranstaltet wird, und Medienvertreter sind eingeladen, während der Sitzung Fragen zu stellen. In den kommenden Tagen werden zahlreiche Pressemitteilungen veröffentlicht, in denen die Projekte hervorgehoben werden, die im Rahmen dieser Mission auf der Raumsonde SpaceX Dragon gestartet werden.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist der Zweck der SpaceX 29th Commercial Resupply Services-Mission?

A: Die Mission zielt darauf ab, die medizinische Forschung voranzutreiben und möglicherweise neue Wege zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten sowohl auf der Erde als auch im Weltraum zu entdecken.

F: Welche Nutzlasten werden vom ISS National Laboratory gesponsert?

A: Die Untersuchungen decken ein breites Themenspektrum ab, beispielsweise die Melaninproduktion, antimikrobielle Oberflächenbeschichtungen, die Rolle von Schleim bei der Arzneimittelabgabe, Alterung des Immunsystems und Gehirnorganoide.

F: Wie können diese Erkenntnisse der Menschheit zugute kommen?

A: Die Forschungsergebnisse können möglicherweise zu verbesserten Methoden zur Arzneimittelverabreichung, zur Behandlung neurologischer Erkrankungen und zu verbesserten Therapeutika führen.

F: Wann findet das Webinar statt, in dem die Untersuchungen vorgestellt werden?

A: Das Webinar findet am 31. Oktober 2023 um 1:XNUMX Uhr EDT statt.

F: Kann ich auf hochauflösende Fotos im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen zugreifen?

A: Ja, Sie können hochauflösende Fotos herunterladen, indem Sie die Website des ISS National Lab besuchen.