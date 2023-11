Verständnis der Reparatur von Lysosomen: Enthüllung der Schlüsselakteure bei der Verhinderung des Alterns

By

Altern ist ein komplexer Prozess, der Organismen auf zellulärer Ebene beeinflusst. Es wirft Fragen zu den Mechanismen auf, die es Zellen ermöglichen, innere und äußere Schäden zu überleben. Eine entscheidende Zellstruktur, das Lysosom, ist für den Abbau beschädigter Zellbestandteile und Krankheitserreger sowie für die Aufrechterhaltung der Stabilität in Zellen und Geweben verantwortlich. Aber können Lysosomen repariert werden? Und wenn ja, wie?

In einer kürzlich in EMBO Reports veröffentlichten Studie haben Forscher der Universität Osaka und der Medizinischen Universität Nara Licht auf den Reparaturmechanismus beschädigter Lysosomen durch einen als Mikroautophagie bekannten Prozess geworfen. Darüber hinaus haben sie zwei Schlüsselregulatoren dieses Reparaturprozesses identifiziert.

Mikroautophagie ist eine der drei Hauptarten der Autophagie – ein regulierter Prozess, der dysfunktionale oder unnötige Zellbestandteile abbaut. Obwohl angenommen wird, dass die Mikroautophagie an der Abwehr lysosomaler Schäden beteiligt ist, sind viele Details zu diesem Prozess noch unbekannt.

Um einen neuen Regulator der lysosomalen Schadensreaktion zu entschlüsseln, untersuchten die Forscher den Hippo-Signalweg – einen Signalweg, der verschiedene zelluläre Prozesse, einschließlich des Zellwachstums, steuert. Bei ihrer Untersuchung entdeckten sie, dass ein Protein namens Serin-Threonin-Kinase 38 (STK38) für die lysosomale Schadensreaktion essentiell ist.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass STK38 mit der ESCRT-Maschine (Endosomal Sorting Complex Required for Transport) zusammenarbeitet – einem bereits bekannten Akteur bei der lysosomalen Reparatur. STK38 rekrutiert ein Protein namens Vacuolar Protein Sorting 4 (VPS4) zu beschädigten Lysosomen, das für die Demontage der ESCRT-Maschinerie während des Reparaturprozesses von entscheidender Bedeutung ist. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass dieser Reparaturmechanismus durch Mikroautophagie vermittelt wird.

Darüber hinaus identifizierte die Studie die Bedeutung der nicht-kanonischen Lipidierung einer Untergruppe von Autophagie-bezogenen Protein-8-Molekülen (ATG8), sogenannten Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptor-assoziierten Proteinen (GABARAPs), im Reparaturprozess. Lipidierung bezieht sich auf die Modifikation von ATG8s durch Lipidverlängerungen und ist ein grundlegender Prozess in der Autophagie. Bei der nicht-kanonischen Lipidierung werden ATG8s in Einzelmembran-Endolysosomen lipidiert, anstelle der bei der kanonischen Lipidierung typischen Doppelmembran-Phagophoren.

Die Forscher zeigten, dass GABARAPs für den ersten Schritt der lysosomalen Reparatur, bei dem es um die Rekrutierung der ESCRT-Maschinerie an beschädigten Lysosomen geht, von entscheidender Bedeutung sind.

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass der Abbau von STK38 und GABARAPs, den Regulatoren der Mikroautophagie, die Prävalenz seneszierender Zellen erhöht und die Lebensdauer des Modellorganismus C. elegans verkürzt. Diese Ergebnisse unterstreichen die evolutionär konservierte Rolle von STK38 und GABARAPs bei der Aufrechterhaltung der lysosomalen Integrität, der Förderung einer gesunden Zellfunktion und der Verhinderung von Zellalterung und Organismenalterung.

Dieses umfassende Verständnis des lysosomalen Reparaturprozesses eröffnet neue Möglichkeiten zur Förderung eines gesunden Alterns und bietet wertvolle Erkenntnisse für mögliche therapeutische Interventionen bei altersbedingten Erkrankungen.

FAQ

F: Was sind Lysosomen?

A: Lysosomen sind Zellstrukturen, die für den Abbau und die Verdauung beschädigter Zellbestandteile und Krankheitserreger verantwortlich sind.

F: Was ist Mikroautophagie?

A: Mikroautophagie ist ein regulierter Prozess, bei dem dysfunktionale oder unnötige Zellbestandteile abgebaut werden.

F: Was ist STK38?

A: STK38 ist ein Protein, das eine entscheidende Rolle bei der Reparatur beschädigter Lysosomen und der Rekrutierung der ESCRT-Maschinerie spielt.

F: Was ist die ESCRT-Maschinerie?

A: Der für die Transportmaschinerie erforderliche endosomale Sortierkomplex (ESCRT) ist ein Proteinkomplex, der an verschiedenen zellulären Prozessen, einschließlich der lysosomalen Reparatur, beteiligt ist.

F: Welche Bedeutung haben GABARAPs?

A: GABARAPs sind eine Untergruppe von Autophagie-bezogenen Protein-8-Molekülen (ATG8), die für die anfängliche Rekrutierung der ESCRT-Maschinerie während der lysosomalen Reparatur essentiell sind.

F: Wie wirkt sich die lysosomale Reparatur auf das Altern aus?

A: Lysosomale Dysfunktion und Schädigung werden mit einer beschleunigten Alterung und einer verkürzten Lebensdauer in Verbindung gebracht. Das Verständnis und die Förderung lysosomaler Reparaturmechanismen kann zu einem gesunden Altern beitragen und möglicherweise bei der Behandlung altersbedingter Krankheiten helfen.

F: Welcher Modellorganismus wird in dieser Studie verwendet?

A: Die Forscher verwendeten C. elegans, einen häufig untersuchten Organismus in der biologischen Forschung, um die Auswirkungen der STK38- und GABARAP-Depletion auf die Seneszenz und Lebensdauer der Zellen zu untersuchen.