Mikro-/Nanoskalige 4D-Druck-Revolution: Herstellung hochauflösender transformierbarer 3D-Strukturen

Ein neuer Durchbruch in der 4D-Drucktechnologie hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren, indem er hochauflösende transformierbare 3D-Strukturen im Mikro-/Nanomaßstab herstellt. Diese Technologie, bekannt als Two-Photon Polymerization-based 4D Printing (TPP-basierter 4D-Druck), nutzt intelligente Materialien, die als Reaktion auf äußere Reize eine Formverformung zeigen.

Die Forscher der Southern University of Science and Technology haben eine bahnbrechende Technologie entwickelt, mit der hochauflösende 3D-Strukturen im Bereich von 90 nm bis 500 nm hergestellt werden können. Dieser Fortschritt überwindet die Herausforderung, beim 3D-Druck Merkmale im Submikrometerbereich oder in kleineren Maßstäben zu erzielen.

Beim TPP-basierten 4D-Druck werden spezielle Fotolackmaterialien verwendet, die die Erstellung von Mikro-/Nanostrukturen mit dynamischen Eigenschaften wie Reizreaktionsfähigkeit, Selbstaktivierung, Farbänderung und Formänderungsfähigkeiten ermöglichen. Diese Materialien lassen sich in vier Kategorien einteilen: magnetische Materialien, Formgedächtnispolymere, Hydrogele und Flüssigkristallelastomere.

Die potenziellen Anwendungen von TPP-basierten 4D-gedruckten Strukturen sind vielfältig. Sie können in biomedizinischen Mikromaschinen, bioinspirierten Mikroaktoren, autonomen mobilen Mikrorobotern, transformierbaren Geräten und Robotern sowie fälschungssicheren Mikrogeräten eingesetzt werden. Diese Anwendungen basieren auf den strukturellen Entwicklungen und Veränderungen, die durch 4D-Druck erreicht werden können, wie z. B. Formveränderung, Farbänderung, Zustandsumschaltung und Fortbewegung.

Damit der TPP-basierte 4D-Druck eine größere Verbreitung findet, müssen jedoch noch Herausforderungen bewältigt werden. Eine Herausforderung besteht darin, die Fertigungskapazitäten zu verbessern, einschließlich der Entwicklung von Geräten, die in der Lage sind, mehrere Materialien im Mikro-/Nanobereich zu verarbeiten und so die Druckgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision zu erhöhen. Eine weitere Herausforderung besteht in der Optimierung der Materialleistung durch die Verfeinerung von Fotolacken mit überlegenen chemischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften.

Die Forscher konzentrieren sich auch auf die Designmethodik, indem sie Möglichkeiten erforschen, Prozess, Material, Struktur und Funktion zu einem harmonischen Designrahmen zu vereinen. Bei diesem Ansatz werden topologische Optimierung und maschinelles Lernen genutzt, um den Druckprozess, die Materialauswahl und die Strukturdesigns gleichzeitig zu verfeinern.

Die Zukunft des TPP-basierten 4D-Drucks ist vielversprechend für die Neugestaltung von Branchen und die Entwicklung innovativer Anwendungen. Mit Fortschritten in der Fertigungskapazität, der Materialleistung und der Designmethodik hat der TPP-basierte 4D-Druck das Potenzial, neue Horizonte in der Mikro-/Nanowelt zu eröffnen.

Quelle: International Journal of Extreme Manufacturing