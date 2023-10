So können Sie die ringförmige Sonnenfinsternis sicher beobachten und genießen

Am 14. Oktober wird Vancouver den besten Aussichtspunkt haben, um die ringförmige Sonnenfinsternis in Kanada zu beobachten. Die Wettervorhersage zeigt jedoch ein stürmisches Muster an, das Himmelsbeobachtern die Sicht versperren könnte. Die Sonnenfinsternis wird voraussichtlich in Teilen der Vereinigten Staaten, Mexikos und Ländern in Süd- und Mittelamerika sichtbar sein.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ist der Mond am weitesten von der Erde entfernt und erscheint daher kleiner als die Sonne. Dadurch blockiert der Mond das Sonnenlicht nicht vollständig, wodurch ein „Feuerring“-Effekt entsteht. In Metro Vancouver beginnt die Sonnenfinsternis um 8:08 Uhr und erreicht ihr Maximum um 9:20 Uhr. Sie endet um 10:38 Uhr

Obwohl erwartet wird, dass Bewohner der Metropolregion Vancouver etwa 70 bis 80 % der Sonnenfinsternis miterleben, werden diejenigen, die im Inneren von British Columbia oder in der Nähe der Grenze zu Alberta wohnen, etwa 60 bis 70 % davon sehen. Himmelsbeobachter in anderen Teilen Kanadas, wie zum Beispiel den Maritimes, werden nur weniger als 10 % sehen und das Ereignis möglicherweise nicht miterleben.

Es ist wichtig, Ihre Augen während der Sonnenfinsternis zu schützen. Der direkte Blick in die Sonne kann schwere Augenschäden verursachen, selbst wenn der Mond davor steht. Normale Brillen oder Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz. Verwenden Sie stattdessen eine Solarsichtbrille oder einen sicheren tragbaren Solarviewer, der der internationalen Norm ISO 12312-2 entspricht. Überprüfen Sie die Brille oder den Viewer vor der Verwendung auf etwaige Schäden. Stellen Sie sicher, dass Kinder bei der Verwendung dieser Geräte beaufsichtigt werden.

Sollte sich das Wetter nicht rechtzeitig vor der Sonnenfinsternis bessern, wird die NASA das Ereignis live auf ihrer Website übertragen. Die Online-Übertragung umfasst Demonstrationen, Expertenkommentare und Ansichten von verschiedenen Orten entlang des Verlaufs der Sonnenfinsternis.

Obwohl die Wettervorhersage in Metro Vancouver möglicherweise nicht ideal für die Beobachtung der ringförmigen Sonnenfinsternis ist, ist es wichtig, der Sicherheit der Augen Vorrang zu geben und alternative Methoden zu nutzen, um dieses seltene Himmelsereignis zu erleben.

Quellen: NASA, VIA