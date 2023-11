Revolutionäre Technologie ermöglicht es Planetenrovern, Sicherheit und Leistung zu verbessern

Unbemannte Rover sind von entscheidender Bedeutung für die Erkundung der anspruchsvollen Gebiete anderer Planeten und Monde. Die Mars- und Monderkundungsrover der NASA haben bedeutende Einblicke in diese fremden Welten geliefert. Allerdings stellen die losen und unebenen Oberflächen der Planetenumgebungen eine erhebliche Herausforderung für die Rover-Mobilität dar, was oft zu Ausrutschen und möglichen Misserfolgen der Mission führt.

Um dieses Problem anzugehen, haben Forscher am Shibaura Institute of Technology eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die von menschlichen Muskeln inspiriert ist. Durch die Erkennung von Veränderungen in der Form des Rover-Chassis ermöglicht diese innovative Technik die Identifizierung von Schlupfbedingungen und verbessert so letztendlich die Sicherheit und Effizienz des autonomen Fahrens.

Frühere Methoden zur Bestimmung der Rutschbedingungen stützten sich stark auf visuelle Daten von Kameras, die bei der Unterscheidung zwischen verschiedenen topografischen Elementen wie Felsbrocken und losem Sand nur eingeschränkt möglich waren. Das neue System verfolgt einen anderen Ansatz, indem es sich darauf konzentriert, die Traktion an jedem Rad zu lernen, sodass der Rover seinen Fahrzustand schnell erkennen und sich entsprechend anpassen kann, um ein Durchrutschen zu verhindern.

In ihrer Studie klassifizierten Professor Kojiro Iizuka und Dr. Kohei Inaba vom Shibaura Institute of Technology die Formänderung oder Belastung des Rovers in zwei Kategorien: Verschiebung der Belastung und Vibrationsverschiebung der Belastung. Durch die Analyse der Dehnungsverschiebungsdaten mit Kernkettenfasern und der Dehnungsgeschwindigkeit mit Nuklearbeutelfasern konnten sie Änderungen der Kräfte erkennen, die vertikal und in Bewegungsrichtung auf den Rover einwirken.

Die Dehnungsänderungsrate erwies sich als zuverlässiger Indikator für Schlupf und ermöglichte eine Echtzeitbewertung des Reisezustands des Rovers. Durch die Einbeziehung dieser Informationen kann das System den Rover anleiten, notwendige Anpassungen vorzunehmen und Ausrutscher zu vermeiden. Darüber hinaus demonstriert die Technologie auch die Fähigkeit, Umgebungshindernisse wie Kieselsteine ​​und Steine ​​zu erkennen, was die Sicherheit und Effizienz des Rovers weiter erhöht.

Obwohl diese Technologie ursprünglich für Planetenrover entwickelt wurde, gehen die potenziellen Anwendungen über die Erforschung anderer Welten hinaus. Die Forscher glauben, dass es in Zukunft für unbemannte Luftfahrzeuge und autonomes Fahren von Vorteil sein kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese revolutionäre Technologie einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit von Rovers auf Planetenmissionen darstellt und aufregende neue Entdeckungen und Einblicke in die Geheimnisse des Universums verspricht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Vor welchen Herausforderungen stehen Planetenrover bei der Erforschung anderer Planeten und Monde?

A: Planetarische Rover stoßen auf Schwierigkeiten aufgrund des extremen Geländes, einschließlich Dünen, Kratern, Hängen und des Vorhandenseins von Regolith, einem feinen Pulver, das die Mobilität beeinträchtigt.

F: Wie verbessert die revolutionäre Technologie die Sicherheit und Leistung des Rovers?

A: Durch die Überwachung von Veränderungen in der Form des Rover-Chassis identifiziert die Technologie Rutschbedingungen in Echtzeit und ermöglicht es dem Rover, notwendige Anpassungen vorzunehmen und Rutschereignisse zu vermeiden. Es erkennt auch Umwelthindernisse wie Kieselsteine ​​und Steine ​​und erhöht so die allgemeine Sicherheit und Effizienz.

F: Kann diese Technologie auf andere Fahrzeuge angewendet werden?

A: Während die Technologie ursprünglich für Planetenrover entwickelt wurde, glauben die Forscher, dass die Technologie in Zukunft für unbemannte Luftfahrzeuge und autonomes Fahren von Nutzen sein kann.