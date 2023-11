Reduzierung der Methanemissionen in der Landwirtschaft: Ein Durchbruch in der nachhaltigen Landwirtschaft

Auf der Konferenz „Landwirtschaft und Klimawandel: Wissenschaft in die Tat“ stellte der leitende Forschungswissenschaftler von Teagasc, Prof. Sinead Waters, bahnbrechende Forschungsergebnisse im Rahmen des „Meth-Abate“-Projekts vor. Um das alarmierende Ausmaß an Treibhausgasemissionen, insbesondere Methan, zu bekämpfen, die von der irischen Agrarindustrie erzeugt werden, haben Prof. Waters und ihr Team an neuen landwirtschaftstauglichen Technologien gearbeitet.

Aktuelle Daten der Environmental Protection Agency (EPA) zeigen, dass unglaubliche 72 % der irischen Agrar-THG-Emissionen auf Methan zurückzuführen sind. Daher ist die Industrie intensiv auf der Suche nach wirksamen Methoden zur Minderung dieser Emissionen.

Das Projekt „Meth-Abate“ konzentrierte sich auf die Entwicklung oxidierender Methaninhibitoren, einer Reihe von Produkten, die von GlasPort Bio in Galway hergestellt werden. Diese Verbindungen auf Peroxidbasis haben sich als sicher für den Verzehr erwiesen und wurden umfangreichen Tests unterzogen, die ihre Wirksamkeit bei der Reduzierung der Methanemissionen aus der Gärung bei Wiederkäuern bewiesen haben.

Das vielversprechendste Produkt, das aus diesen Studien hervorgeht, ist RumenGlas, dessen Hauptbestandteil Kalziumperoxid ist. Prof. Waters betonte die Kosteneffizienz und schätzte, dass sie nur etwa 0.9 bis 13 Cent pro Kopf und Tag betragen würde. Das Team beobachtete eine deutliche Reduzierung der Methanemissionen, mit einer Reduzierung um 17 % bei der niedrigen Dosis und einer bemerkenswerten Reduzierung um 28 % bei der hohen Dosis im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Abgesehen von ihren methanreduzierenden Eigenschaften weisen diese Inhibitoren auch potenzielle Leistungsvorteile auf, indem sie Wasserstoff in flüchtige Fettsäuren umwandeln. Dieses Ergebnis stellt eine spannende Perspektive für Viehzüchter dar, da eine verbesserte Leistung die Kosten für die Einbindung des Futterzusatzstoffs in ihren Betrieb ausgleichen könnte.

Um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten, wird das RumenGlas-Produkt Anfang 2024 einer Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) unterzogen. Nach der Zulassung stellt es eine zugängliche und effiziente Lösung für Landwirte dar, da es bequem in Pelletform verabreicht werden kann.

Neben der innovativen Arbeit von Teagasc betonten auch andere Experten der Konferenz die Bedeutung der Reduzierung der Methanemissionen in der Landwirtschaft. Schätzungen zufolge könnten durch Fortschritte in der Zuchtpraxis und die Bekämpfung altersbedingter Faktoren die enterischen Methanemissionen von Rindern bis 25 um 2050 % reduziert werden.

Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Quelle von Methanemissionen, unabhängig von der Anzahl der Tiere oder ihrem Beitrag zur globalen Erwärmung, eine erhebliche Rolle beim Klimawandel spielt. Durch die Implementierung wirksamer Strategien und Technologien wie RumenGlas können Landwirte einen spürbaren Unterschied bei der Minderung der Umweltauswirkungen ihrer Betriebe bewirken, was letztlich zu einer nachhaltigeren Zukunft der Landwirtschaft führt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Treibhausgasemissionen?

Unter Treibhausgasemissionen (THG) versteht man die Freisetzung von Gasen in die Erdatmosphäre, die zum Treibhauseffekt beitragen. Diese Gase speichern Wärme und verursachen globale Erwärmung und Klimawandel. Zu den primären Treibhausgasen gehören Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Gase.

2. Warum ist die Reduzierung der Methanemissionen in der Landwirtschaft wichtig?

Methan ist ein starkes Treibhausgas, das im Vergleich zu Kohlendioxid ein deutlich höheres Treibhauspotenzial hat. Im Agrarsektor stammen Methanemissionen hauptsächlich aus der Nutztierhaltung, insbesondere aus Wiederkäuern wie Rindern. Die Reduzierung der Methanemissionen in der Landwirtschaft ist von entscheidender Bedeutung für die Eindämmung des Klimawandels und die Erreichung von Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.

3. Was ist das „Meth-Abate“-Projekt?

Das „Meth-Abate“-Projekt ist eine Forschungsinitiative von Teagasc, Irlands Behörde für Landwirtschaft und Lebensmittelentwicklung. Ziel des Projekts ist die Entwicklung betriebsbereiter Technologien und innovativer Lösungen zur Reduzierung der Methanemissionen aus der Tierhaltung. Ihr Hauptziel besteht darin, wirksame Methoden zur Minderung der Umweltauswirkungen der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung nachhaltiger Produktionspraktiken zu ermitteln.

4. Was ist RumenGlas und wie funktioniert es?

RumenGlas ist ein Produkt, das von GlasPort Bio in Galway im Rahmen des „Meth-Abate“-Projekts entwickelt wurde. Es handelt sich um einen oxidierenden Methanhemmer, dessen Wirkstoff Calciumperoxid ist. RumenGlas fungiert als Wasserstoffsenke, indem es Wasserstoff in flüchtige Fettsäuren umwandelt und so die Methanemissionen aus der Gärung bei Wiederkäuern reduziert. Es wird in Pelletform verabreicht, sodass Landwirte es bequem ins Viehfutter einarbeiten können.

5. Welche potenziellen Vorteile bietet die Verwendung von RumenGlas?

Zusätzlich zu seinen methanreduzierenden Eigenschaften weist RumenGlas potenzielle Leistungsvorteile für Nutztiere auf. Durch die Umwandlung von Wasserstoff in flüchtige Fettsäuren kann die Leistung der Tiere verbessert und die Produktivität gesteigert werden. Diese Leistungsverbesserung kann möglicherweise die Kosten für die Einarbeitung von RumenGlas in das Futter ausgleichen und es zu einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung für Landwirte machen.

